Заря в матче с пятью голами проиграла Маккаби Тель-Авив

Игроки "Зари" перед матчем. Фото: "Заря"

В рамках перенесенного матча третьего тура группового этапа Лиги Конференций луганская "Заря" сыграла с "Маккаби" Тель-Авив. Матч прошел в городе Бачка Топола в Сербии.

"Заря" проиграла со счетом 1:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Маккаби" первыми открыли счет. На второй добавленной минуте до первого тайма Захави перед штрафным получил передачу с глубины поля и пробил под перекладину.

В начале второго тайма "Заря" пропустила во второй раз. Чурко отдал пас на Переца и тот пробил Турбаевского.

Счет стал разгромным на 59-й минуте, когда Каниховски с правого фланга штрафной от лицевой сделал прострел под удар, а Перец удвоил преимущество.

На 71-й минуте Герреро отыграл один гол, пробив в дальний угол после прострела Горбача.

За две минуты до истечения основного времени Данченко сократил счет до минимума после комбинации с Антюхом. Больше команды не забивали.

После четырех туров "Заря" занимает третье место в своей группе с 4 очками в активе. У "Маккаби" 9 баллов и они вторые. Первым идет "Гент" — 10 очков.

"Маккаби" Тель-Авив — "Заря" — 3:2

Голы: Захави, 45+2, Д. Перец, 47, 59 — Герреро, 71, Горбач, 88

"Маккаби" Тель-Авив: Москера — А. Коэн, Лукассен (Биттон, 66), Саборит, Ревиво — Д. Перец, ван Оверем, Каниховски (Тургеман, 66) — Битон (Голоса, 76), Захави (Давидзада, 84), Милсон (Й. Коэн, 76).

"Заря": Турбаевский — Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурницын — Мичин, Чурко (Мишнев, 57) — Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойный (Бугай, 81), Алефиренко (Горбач, 57), Антюх.

Предупреждения: ван Оверем, Ревиво — Джордан, Боль.

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