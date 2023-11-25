Зоря в матчі з п'ятьма голами програла Маккабі Тель-Авів

Гравці "Зорі" перед матчем. Фото: "Зоря"

В рамках перенесенного матчу третього туру групового етапу Ліги Конференцій луганська "Зоря" зіграла із "Маккабі" Тель-Авів. Матч пройшов у місті Бачка Топола в Сербії.

"Зоря" програла з рахунком 1:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Маккабі" перші відкрили рахунок. На другій доданій хвилині до першого тайму Захаві перед штрафним отримав передачу з глибини поля та пробив під поперечину.

На початку другого тайму "Зоря" пропустила вдруге. Чурко віддав пас на Переца, і той пробив Турбаєвського.

Рахунок став розгромним на 59-й хвилині, коли Каніховські з правого флангу штрафного від лицьової зробив простріл під удар, а Перец подвоїв перевагу.

На 71-й хвилині Герреро відіграв один гол, пробивши у дальній кут після прострілу Горбача.

За дві хвилини до закінчення основного часу Данченко скоротив рахунок до мінімуму після комбінації з Антюхом. Більше команди не забивали.

Після чотирьох турів "Зоря" посідає третє місце у своїй групі з 4 очками в активі. У "Маккабі" 9 балів, і вони другі. Першим йде "Гент" — 10 очок.

"Маккабі" Тель-Авів — "Зоря" — 3:2

Голи: Захаві, 45+2, Д. Перец, 47, 59 — Герреро, 71, Горбач, 88

"Маккабі" Тель-Авів: Москера — А. Коен, Лукассен (Біттон, 66), Саборіт, Ревіво — Д. Перец, ван Оверем, Каніховські (Тургеман, 66) — Бітон (Голаса, 76), Захаві (Давідзада, 84), Мілсон (Й. Коен, 76).

"Зоря": Турбаєвський — Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурніцин — Мічін, Чурко (Мишньов, 57) — Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойний (Бугай, 81), Алефіренко (Горбач, 57), Антюх — Герреро.

Попередження: ван Оверем, Ревіво — Джордан, Боль.

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