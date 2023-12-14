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Заря завершает выступление в Лиге Конференций уверенной победой над исландцами

14 декабря 2023 23:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Заря завершает выступление в Лиге Конференций уверенной победой над исландцами
"Заря Луганск". Фото: Twitter/FCZoryaOfficial
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Последний тур группового этапа Лиги конференций для "Зари Луганск" уже не имел турнирного значения, но украинская команда уверенно победила "Брейдаблик" из Исландии. В первом тайме украинцы провели три быстрых гола, еще один добавили во втором тайме.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE.

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Уже на второй минуте вратарь гостей неудачно выбил мяч, после чего через отскок вернулся к Герреро в штрафную, а тот пробил под голкипером.

Затем последовал момент у Ингвартсона. Он получил передачу к левому флангу штрафной, после чего избивал под Сапутиным, но тот парировал.

А уже на 11-й минуте Чурко с отскока от подачи с правого фланга на дальней стороне штрафной прострелил во вратарскую на Горбача, но перед пустыми воротами опередил Муминович и попал в собственные ворота. В обоих первых голах рефери проверял VAR.

А третий гол провел Мичин на 19-й минуте после выхода один на один. Вратарь оставил свои ворота и побежал на левый фланг штрафного перехватывать передачу на Мичина, но тот его опередил и пробил в пустые.

Потом было еще три опасных момента у гостей. С правого фланга штрафной Эйнарссон низом пробил мимо дальней стойки по передаче Гюннлейгссона.

Далее Свантарссон атаковал перед чужим штрафным Батагова, который в подкате выбил мяч ему в ноги, после чего рикошет летел под перекладину, но Сапутин вытащил на угловой и Сигурдссон головой в центре штрафной запирал подачу углового с правого фланга, но направил мяч над воротами.

Четыре момента Герреро и гол Горбача

А прямо перед перерывом было еще два шанса у Герреро сделать дубль. Затем он мог забивать в начале второго тайма и еще на 67-й минуте. Передачу с левого фланга от Мишнева в зоне перед штрафным Мичин в касание перевел на панамца через воздух, но тот ударом слета попал точно во вратаря.

И в конце концов луганчане забили четвертый на 76-й.   В первой волне атаки прострел с правого фланга штрафной от Чурка ударом во вратаря завершил Нагнойный, после чего вторым темпом Батагов оставил Горбача в дуэли против защитника в полукруге перед штрафным, а тот переиграл еще и вратаря.

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