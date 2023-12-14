Зоря завершує виступ в Лізі Конференцій впевненою перемогою над ісландцями

Зоря Луганськ. Фото: Twitter/FCZoryaOfficial

Останній тур групового етапу Ліги Конференцій для "Зорі Луганськ" вже не мав турнірного значення, але українська команда впевнено перемогла "Брейдаблік" з Ісландії. У першому таймі українці провели три швидкі голи, ще один додали у другому таймі.

Подробиці матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже на другій хвилині воротар гостей невдало вибив м'яч після чого він через відскок повернувся до Герреро до штрафного, а той пробив під голкіпером.

Потім був момент у Інгвартссона. Він отримав передачу до лівого флангу штрафного, після чого бив під Сапутіним, але той парирував.

А вже на 11-й хвилині Чурко з відскоку від подачі з правого фланга на дальньому боці штрафного прострілив у воротарський на Горбача, але того перед порожніми воротами випередив Мумінович та поцілив у власні ворота. В обох перших голах рефері перевіряв VAR.

А третій гол провів Мічін на 19-й хвилині після виходу віч на віч. Воротар залишив власні ворота та побіг на лівий фланг штрафного перехоплювати передачу на Мічіна, але той його випередив та пробив у порожні.

Потім було ще три небезпечні моменти у гостей. Із правого флангу штрафного Ейнарссон низом пробив повз дальню стійку з передачі Гюннлейгссона.

Далі Свантарссон атакував перед чужим штрафним Батагова, який у підкаті вибив м'яч йому в ноги, після чого рикошет летів під поперечину, але Сапутін витягнув на кутовий й Сігурдссон головою в центрі штрафного замикав подачу кутового з правого флангу, але спрямував м'яч над воротами.

Чотири моменти Герреро та гол Горбача

А прямо перед перервою було ще два шанси у Герреро зробити дубль. Потім він міг забивати на початку другого тайму та ще на 67-й хвилині. Передачу з лівого флангу від Мишньова в зоні перед штрафним Мічін у дотик перевів на панамця через повітря, але той ударом зльоту поцілив точно у воротаря.

І врешті-решт луганчани забили четвертий на 76-й. У першій хвилі атаки простріл із правого флангу штрафного від Чурка ударом у воротаря завершив Нагнойний, після чого другим темпом Батагов залишив Горбача в дуелі проти захисника у пів колі перед штрафним, а той переграв ще й воротаря.

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