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"Заря" сместила "Днепр-1" со второй строчки в турнирной таблице

21 апреля 2023 16:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Заря сместила Днепр-1 со второй строчки в турнирной таблице
Футболисты "Зари" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Поединок "Колоса" и луганской "Зари" начал программу матчей 22 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Соперники сыграли в осторожный футбол, но в матче хватало опасных моментов. 

Исход встречи решили несколько ошибок в обороне, сообщают Новини.LIVE. 

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Гости надеялись набрать на выезде три очка и продолжить гонку за "Днепром-1" в турнирной таблице. Однако "Колос" подошел к поединку с двумя победами подряд. Подопечные Вишняка намеревались дать бой фавориту. 

Ход поединка 

"Колос" — "Заря" — 0:1 (0:1) 

Гол: Бражко, 31 

Удаление: Снурницын, 55 ("Заря") — повторное предупреждение

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Попов, 61), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Болбат, 61). 

Тренер: Ярослав Вишняк. 

"Заря": Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бражко (Дришлюк, 68), Бутко, Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мышнев, 68).  

Тренер: Патрик ван Леувен. 

Футболисты "Заря" с первых минут завладели игровым преимуществом. Однако хозяева поля организованно ушли в оборону и не оставляли свободные зоны для быстрых атак луганских игроков. Правда, и контрвыпады у команды Вишняка не получались. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен руководит игрой "Зари". Фото: УНИАН

Стандартное положение помогло гостям открыть счет. Булеца со штрафного отдал передачу Бражко, который мощным ударом послал мяч в сетку, 0:1. После забитого гола гости продолжили попытки повторно "огорчить" Волынца. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. 

Однако на 55-й минуте один из футболистов "Зари" получил вторую желтую карточку за матч. Луганчане остались в меньшинстве. Хозяева поля могли отыграться незадолго до финального свистка. Бутко ошибся недалеко от ворот гостей, и Попов из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. 

"Заре" удалось удержать победу и как минимум на несколько дней сместить "Днепр-1" со второй строчки в турнирной таблице. "Колос" остался шестым. 

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