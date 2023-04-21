"Заря" сместила "Днепр-1" со второй строчки в турнирной таблице

Футболисты "Зари" перед матчем. Фото: УНИАН

Поединок "Колоса" и луганской "Зари" начал программу матчей 22 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Соперники сыграли в осторожный футбол, но в матче хватало опасных моментов.

Исход встречи решили несколько ошибок в обороне, сообщают Новини.LIVE.

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Гости надеялись набрать на выезде три очка и продолжить гонку за "Днепром-1" в турнирной таблице. Однако "Колос" подошел к поединку с двумя победами подряд. Подопечные Вишняка намеревались дать бой фавориту.

Ход поединка

"Колос" — "Заря" — 0:1 (0:1)

Гол: Бражко, 31

Удаление: Снурницын, 55 ("Заря") — повторное предупреждение

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Попов, 61), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Болбат, 61).

Тренер: Ярослав Вишняк.

"Заря": Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бражко (Дришлюк, 68), Бутко, Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мышнев, 68).

Тренер: Патрик ван Леувен.

Футболисты "Заря" с первых минут завладели игровым преимуществом. Однако хозяева поля организованно ушли в оборону и не оставляли свободные зоны для быстрых атак луганских игроков. Правда, и контрвыпады у команды Вишняка не получались.

Патрик Ван Леувен руководит игрой "Зари". Фото: УНИАН

Стандартное положение помогло гостям открыть счет. Булеца со штрафного отдал передачу Бражко, который мощным ударом послал мяч в сетку, 0:1. После забитого гола гости продолжили попытки повторно "огорчить" Волынца. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась.

Однако на 55-й минуте один из футболистов "Зари" получил вторую желтую карточку за матч. Луганчане остались в меньшинстве. Хозяева поля могли отыграться незадолго до финального свистка. Бутко ошибся недалеко от ворот гостей, и Попов из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла.

"Заре" удалось удержать победу и как минимум на несколько дней сместить "Днепр-1" со второй строчки в турнирной таблице. "Колос" остался шестым.

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