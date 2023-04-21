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"Зоря" змістила "Дніпро-1" з другого рядка у турнірній таблиці

21 квітня 2023 16:55
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Зоря змістила Дніпро-1 з другого рядка у турнірній таблиці
Футболісти "Зорі" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Поєдинок "Колоса" та луганської "Зорі" розпочав програму матчів 22 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Суперники зіграли в обережний футбол, але у матчі вистачало небезпечних моментів.

Результат зустрічі вирішили кілька помилок в обороні, повідомляють Новини.LIVE. 

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Гості сподівалися набрати на виїзді три очки та продовжити гонку за "Дніпром-1" у турнірній таблиці. Проте "Колос" підійшов до поєдинку із двома перемогами поспіль. Підопічні Вишняка мали намір дати бій переможцю.

Хід поєдинку

"Колос" — "Зоря" — 0:1 (0:1)

Гол: Бражко, 31

Вилучення: Снурніцин, 55 ("Зоря") — повторне попередження

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Попов, 61), Мілько, М'якушко, Оріхівський (Ісаєнко, 79), Ільїн, Лисенко (Болбат, 61).

Тренер: Ярослав Вишняк.

"Зоря": Сапутін, Батагов, Імереков, Снурніцин, Бражко (Дришлюк, 68), Бутко, Шахов, Булець (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахльов, 81), Герреро (Мишнєв, 68).

Тренер: Патрік Ван Леувен.

Футболісти "Зоря" з перших хвилин володіли ігровою перевагою. Проте господарі поля організовано грали в обороні та не залишали вільних зон для швидких атак луганських гравців. Щоправда, і контрвипади у команди Вишняка не виходили.

Патрік Ван Леувен
Патрік Ван Леувен керує грою "Зорі". Фото: УНІАН

Стандартне становище допомогло гостям відкрити рахунок. Булеца зі штрафного віддав передачу Бражку, який потужним ударом послав м'яч у сітку, 0:1. Після забитого голу гості продовжили спроби повторно засмутити Волинця. У другому таймі ситуація на полі не змінилася.

Однак на 55-й хвилині один із футболістів "Зорі" отримав другу жовту картку за матч. Луганці залишилися в меншості. Господарі поля могли відігратися незадовго до фінального свистка. Бутко помилився недалеко від воріт гостей, і Попов з меж штрафного майданчика пробив повз далекий кут.

"Зорі" вдалося втримати перемогу і щонайменше на кілька днів змістити "Дніпро-1" з другого рядка в турнірній таблиці. "Колос" залишився шостим.

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