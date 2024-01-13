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Измена экс-футболистки сборной Украины — Козыренко будет выступать в чемпионате России

13 января 2024 11:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Измена экс-футболистки сборной Украины — Козыренко будет выступать в чемпионате России
Татьяна Козыренко. Фото: UA TV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская футболистка Татьяна Козыренко поставила крест на своей репутации и подписала контракт с командой из страны кафиров Звездой-2005. Раньше она была даже капитаном молодежной сборной Украины.

О переходе футболистки сообщил клуб из Перми на своей странице во ВКонтакте, передает Новини.LIVE.

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Уроженка Феодосии теперь уже в третий раз присоединяется к российской команде — ранее она выступала за Звезду-2005 в 2018 и 2019 годах, также представляла российские клубы Локомотив, ЦСКА, Чертаново.

В этом сезоне Татьяна Козыренко защищала цвета стамбульского Бешикташа.

А когда-то играла в Чернигове

Выступала также за черниговскую "Легенду", "Надежду-Днепр" из Беларуси, литовскую "Гинтру Университетас", уманские "Пантеры", турецкие "Аташехир" и "АЛГ Спор", российские "Локомотив", ЦСКА, "Чертаново".

Добавим, что с 2014 по 2018 год Татьяна Козыренко была капитаном молодежной сборной Украины, а в национальной команде провела 13 матчей и забила 3 мяча.

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Сборная Украины по футболу
Бешикташ
Россия

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