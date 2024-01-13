Зрада ексфутболістки збірної України — Козиренко виступатиме в чемпіонаті Росії

Тетяна Козиренко. Фото: UA TV

Українська футболістка Тетяна Козиренко поставила хрест на своїй репутації та підписала контракт із командою з країни окупантів Зіркою-2005. Раніше вона була навіть капітаном молодіжної збірної України.

Про перехід футболістки повідомив клуб із Пермі на своїй сторінці у Вконтактє, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Уродженка Феодосії відтепер уже втретє приєднується до російської команди — раніше вона виступала за Зірку-2005 у 2018 та 2019 роках, також представляла російські клуби Локомотив, ЦСКА, Чертаново.

У цьому сезоні Тетяна Козиренко захищала кольори стамбульського Бешикташу.

А колись грала у Чернігові

Виступала також за чернігівську "Легенду", "Надію-Дніпро" з Білорусі, литовську "Гінтру Університетас", уманські "Пантери", турецькі "Аташехір" та "АЛГ Спор", російські "Локомотив", ЦСКА, "Чертаново".

Додамо, що з 2014 по 2018 рік Тетяна Козиренко була капітаном молодіжної збірної України, а в національній команді провела 13 матчів та забила 3 м'ячі.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны".

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.