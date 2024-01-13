Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зрада ексфутболістки збірної України — Козиренко виступатиме в чемпіонаті Росії arrow

Зрада ексфутболістки збірної України — Козиренко виступатиме в чемпіонаті Росії

13 січня 2024 11:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зрада ексфутболістки збірної України — Козиренко виступатиме в чемпіонаті Росії
Тетяна Козиренко. Фото: UA TV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська футболістка Тетяна Козиренко поставила хрест на своїй репутації та підписала контракт із командою з країни окупантів Зіркою-2005. Раніше вона була навіть капітаном молодіжної збірної України.

Про перехід футболістки повідомив клуб із Пермі на своїй сторінці у Вконтактє, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Уродженка Феодосії відтепер уже втретє приєднується до російської команди — раніше вона виступала за Зірку-2005 у 2018 та 2019 роках, також представляла російські клуби Локомотив, ЦСКА, Чертаново.

У цьому сезоні Тетяна Козиренко захищала кольори стамбульського Бешикташу.

А колись грала у Чернігові

Виступала також за чернігівську "Легенду", "Надію-Дніпро" з Білорусі, литовську "Гінтру Університетас", уманські "Пантери", турецькі "Аташехір" та "АЛГ Спор", російські "Локомотив", ЦСКА, "Чертаново".

Додамо, що з 2014 по 2018 рік Тетяна Козиренко була капітаном молодіжної збірної України, а в національній команді провела 13 матчів та забила 3 м'ячі.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Збірна України з футболу
Бешикташ
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі