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Зубко рассказал, как Россия уничтожала украинский хоккей

13 марта 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зубко рассказал, как Россия уничтожала украинский хоккей
Украинские хоккеисты вышли в финал квалификации Олимпийских игр 2026. Фото: instagram.com/georgiizubko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал влияние России на отечественный спорт. Еще чуть больше двух лет назад россияне стремились полностью контролировать украинский хоккей. 

При этом местные спортсмены стремились переехать в Россию, сообщил Зубко в интервью NV

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Глава ФХУ Георгий Зубко с первых дней своей профессиональной карьеры слышал рассуждения о том, что только в России можно добиться настоящих успехов. В Москве играет элита хоккея, именно там якобы находится европейский центр этого вида спорта. 

Георгий Зубко
Георгий Зубко на стадионе. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Как Россия влияла на украинских хоккей

Зубков напомним, что Россия инвестировала в развитие хоккея огромные деньги, часть которых была отдана пропагандистам. Активно эксплуатировался тезис о "красной машине", в Россию везли талантливых молодых спортсменов во всех страны СНГ. Шла паспортизация перспективных игроков. 

Однако сейчас Москва перестала претендовать на звание центра европейского хоккея. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований, и влияние этой страны на Европу начало уменьшаться. 

По словам Зубкова, еще несколько лет назад некоторые украинские спортсмены поддавались российской пропаганде, которая унижала этот вид спорта в соседних странах. Шло целенаправленное уничтожение украинского хоккея пророссийской агентурой. Но за годы полномасштабного вторжения ситуация начала улучшаться. Сейчас сложно представить, чтобы кто-то из Украины добровольно переехал в Россию. 

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спорт
Олимпийские игры
Хоккей
Георгий Зубко

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