Зубко рассказал, как Россия уничтожала украинский хоккей

Украинские хоккеисты вышли в финал квалификации Олимпийских игр 2026. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал влияние России на отечественный спорт. Еще чуть больше двух лет назад россияне стремились полностью контролировать украинский хоккей.

При этом местные спортсмены стремились переехать в Россию, сообщил Зубко в интервью NV.

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Глава ФХУ Георгий Зубко с первых дней своей профессиональной карьеры слышал рассуждения о том, что только в России можно добиться настоящих успехов. В Москве играет элита хоккея, именно там якобы находится европейский центр этого вида спорта.

Георгий Зубко на стадионе. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Как Россия влияла на украинских хоккей

Зубков напомним, что Россия инвестировала в развитие хоккея огромные деньги, часть которых была отдана пропагандистам. Активно эксплуатировался тезис о "красной машине", в Россию везли талантливых молодых спортсменов во всех страны СНГ. Шла паспортизация перспективных игроков.

Однако сейчас Москва перестала претендовать на звание центра европейского хоккея. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований, и влияние этой страны на Европу начало уменьшаться.

По словам Зубкова, еще несколько лет назад некоторые украинские спортсмены поддавались российской пропаганде, которая унижала этот вид спорта в соседних странах. Шло целенаправленное уничтожение украинского хоккея пророссийской агентурой. Но за годы полномасштабного вторжения ситуация начала улучшаться. Сейчас сложно представить, чтобы кто-то из Украины добровольно переехал в Россию.

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