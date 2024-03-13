Зубко розповів, як Росія знищувала український хокей

Українські хокеїсти вийшли у фінал кваліфікації Олімпійських ігор 2026 року. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко прокоментував вплив Росії на вітчизняний спорт. Ще понад два роки тому росіяни прагнули повністю контролювати український хокей.

При цьому місцеві спортсмени прагнули переїхати до Росії, повідомив Зубко в інтерв'ю NV.

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Глава ФХУ Георгій Зубко з перших днів своєї професійної кар'єри чув міркування про те, що тільки в Росії можна досягти справжніх успіхів. У Москві грає еліта хокею, саме там буцімто знаходиться європейський центр цього виду спорту.

Георгій Зубко на стадіоні. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Як Росія впливала на українських хокей

Зубков нагадаємо, що Росія інвестувала у розвиток хокею величезні гроші, частину яких віддали пропагандистам. Активно експлуатувалася теза про "червону машину", до Росії везли талановитих молодих спортсменів у всі країни СНД. Ішла паспортизація перспективних гравців.

Проте, зараз Москва перестала претендувати на звання центру європейського хокею. Російських спортсменів відсторонено від міжнародних змагань, і вплив цієї країни на Європу почав зменшуватися.

За словами Зубкова, ще декілька років тому деякі українські спортсмени піддавалися російській пропаганді, яка принижувала цей вид спорту у сусідніх країнах. Ішло цілеспрямоване знищення українського хокею проросійською агентурою. Але за роки повномасштабного вторгнення ситуація почала покращуватись. Зараз важко уявити, щоби хтось з України добровільно переїхав до Росії.

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