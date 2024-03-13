Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зубко розповів, як Росія знищувала український хокей arrow

Зубко розповів, як Росія знищувала український хокей

13 березня 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зубко розповів, як Росія знищувала український хокей
Українські хокеїсти вийшли у фінал кваліфікації Олімпійських ігор 2026 року. Фото: instagram.com/georgiizubko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко прокоментував вплив Росії на вітчизняний спорт. Ще понад два роки тому росіяни прагнули повністю контролювати український хокей.

При цьому місцеві спортсмени прагнули переїхати до Росії, повідомив Зубко в інтерв'ю NV.

Читайте також:

Глава ФХУ Георгій Зубко з перших днів своєї професійної кар'єри чув міркування про те, що тільки в Росії можна досягти справжніх успіхів. У Москві грає еліта хокею, саме там буцімто знаходиться європейський центр цього виду спорту.

Георгій Зубко
Георгій Зубко на стадіоні. Фото: instagram.com/georgiizubko/

Як Росія впливала на українських хокей

Зубков нагадаємо, що Росія інвестувала у розвиток хокею величезні гроші, частину яких віддали пропагандистам. Активно експлуатувалася теза про "червону машину", до Росії везли талановитих молодих спортсменів у всі країни СНД. Ішла паспортизація перспективних гравців.

Проте, зараз Москва перестала претендувати на звання центру європейського хокею. Російських спортсменів відсторонено від міжнародних змагань, і вплив цієї країни на Європу почав зменшуватися.

За словами Зубкова, ще декілька років тому деякі українські спортсмени піддавалися російській пропаганді, яка принижувала цей вид спорту у сусідніх країнах. Ішло цілеспрямоване знищення українського хокею проросійською агентурою. Але за роки повномасштабного вторгнення ситуація почала покращуватись. Зараз важко уявити, щоби хтось з України добровільно переїхав до Росії.

Нагадаємо, Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.

Андрій Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Шахтар" підписав контракт із майбутньою зіркою українського футболу.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

спорт
Олімпійські ігри
Хокей
Георгій Зубко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування