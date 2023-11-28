Зубков рассказал, что помешало Шахтеру забить Антверпену больше одного гола
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков стал лучшим футболистом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном". Футболист прокомментировал важную победу своей команды.
Зубков принял участие в голевой атаке "Шахтера", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Megogo.
Александр Зубков поблагодарил зрителей, который пришли на стадион в Гамбурге, чтобы поддержать украинскую команду, а также всех болельщиков, которые смотрели матч по телевизору. Хавбек "горняков" отметил атмосферу на игре и заявил, что победа зарядила футболистов позитивными эмоциями.
"Шахтер" мог забить больше голов
Александр Зубков был признан УЕФА лучшим футболистом этого поединка. Он заявил, что важнее этой награды тот факт, что "горняки" продолжают претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда с надеждой будет готовиться к решающему противостоянию с португальским "Порту".
"Мы здорово провели первый тайм, но после перерыва уже немного играли по результату. И все равно могли забить второй и даже третий голы, победить с более крупным счетом. Возможно, помешало то, что мы нервничали, была ответственность за результат. Да и газон был плохого качества. Но главное то, что набрали три очка", — рассказал Александр Зубков.
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