Зубков рассказал, что помешало Шахтеру забить Антверпену больше одного гола

Зубков во время атаки "горняков". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков стал лучшим футболистом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Антверпеном". Футболист прокомментировал важную победу своей команды.

Зубков принял участие в голевой атаке "Шахтера", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Megogo.

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Александр Зубков поблагодарил зрителей, который пришли на стадион в Гамбурге, чтобы поддержать украинскую команду, а также всех болельщиков, которые смотрели матч по телевизору. Хавбек "горняков" отметил атмосферу на игре и заявил, что победа зарядила футболистов позитивными эмоциями.

Невертон во время атаки "горняков". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

"Шахтер" мог забить больше голов

Александр Зубков был признан УЕФА лучшим футболистом этого поединка. Он заявил, что важнее этой награды тот факт, что "горняки" продолжают претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда с надеждой будет готовиться к решающему противостоянию с португальским "Порту".

"Мы здорово провели первый тайм, но после перерыва уже немного играли по результату. И все равно могли забить второй и даже третий голы, победить с более крупным счетом. Возможно, помешало то, что мы нервничали, была ответственность за результат. Да и газон был плохого качества. Но главное то, что набрали три очка", — рассказал Александр Зубков.

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