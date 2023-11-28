Зубков розповів, що завадило Шахтарю забити Антверпену більше одного голу

Зубков під час атаки "гірників". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Зубков став найкращим футболістом матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів із "Антверпеном". Футболіст прокоментував важливу перемогу своєї команди.

Зубков взяв участь у гольовій атаці "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Megogo.

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Олександр Зубков подякував глядачам, які прийшли на стадіон у Гамбурзі, щоб підтримати українську команду, а також усім уболівальникам, які дивилися матч по телевізору. Хавбек "гірників" відзначив атмосферу на грі та заявив, що перемога зарядила футболістів позитивними емоціями.

Невертон під час атаки "гірників". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

"Шахтар" міг забити більше голів

Олександра Зубкова визнано УЄФА найкращим футболістом цього поєдинку. Він заявив, що важливішим за цю нагороду той факт, що "гірники" продовжують претендувати на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Команда з надією готуватиметься до вирішального протистояння з португальським "Порту".

"Ми здорово провели перший тайм, але після перерви вже трохи грали за результатом. І все одно могли забити другий і навіть третій голи, перемогти з більшим рахунком. Можливо, завадило те, що ми нервували, була відповідальність за результат. Та й газон був поганої якості. Але головне те, що набрали три очки", — розповів Олександр Зубков.

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