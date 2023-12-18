Бетіс проти Динамо та інші пари 1/16 Ліги Конференцій

Траянос Деллас під час жеребкування 1/16 Ліги Конференцій. Скріншот UEFA.com

У штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування 1/16 плей-офф Ліги Конференції. Усі учасники цієї стадії турніру впізнали своїх суперників.

Команди продовжать боротьбу за єврокубок вже у лютому наступного року, повідомляє портал Новини LIVE.

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У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньоні провели жеребкування всіх трьох єврокубкових турнірів. Слідом за Лігою чемпіонів та Лігою Європи своїх противників дізналися і команди з Ліги Конференцій.

Емері готує "Астон Віллу" до боротьби за трофей. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Результати жеребкування 1/16 Ліги Конференцій

"Штурм" (Австрія) — "Слован" (Словаччина)

"Серветт" (Швейцарія) — "Лудогорець" (Болгарія)

"Уніон Сент-Жиллуа" (Бельгія) — "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина)

"Бетіс" (Іспанія) — "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Олімпіакос" (Греція) — "Ференцварош" (Угорщина)

"Аякс" (Нідерланди) — "Буде-Глімт" (Норвегія)

"Мольде" (Норвегія) — "Легія" (Польща)

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) — "Гент" (Бельгія)

У Лізі Конференцій виступатимуть 16 команд. Вісім із них продовжать боротьбу у плей-офф після того, як посіли другі місця у груповому етапі Ліги конференцій. Це сіяні команди. Інші вісім колективів посіли треті місця у груповому етапі Ліги Європи. Вони вважаються несіяними.

Суперники з однієї країни не зможуть зіграти один з одним у 1/16 Ліги Конференцій. Перші поєдинки пройдуть 15 лютого, матчі-відповіді заплановані на 22 лютого. Фінал турніру відбудеться в Афінах на "АЕК Арені" 29 травня 2024 року.

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