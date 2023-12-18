Бетис против Динамо и другие пары 1/16 Лиги Конференций
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/16 плей-офф Лиги Конференции. Все участники этой стадии турнира узнали своих соперников.
Команды продолжат борьбу за еврокубок уже в феврале следующего года, сообщает портал Новини.LIVE.
В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне провели жеребьевку всех трех еврокубковых турниров. Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы своих противников узнали и команды из Лиги Конференций.
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Конференций
"Штурм" (Австрия) — "Слован" (Словакия)
"Серветт" (Швейцария) — "Лудогорец" (Болгария)
"Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия) — "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
"Бетис" (Испания) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Олимпиакос" (Греция) — "Ференцварош" (Венгрия)
"Аякс" (Нидерланды) — "Буде-Глимт" (Норвегия)
"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) — "Гент" (Бельгия)
В Лиге Конференций выступят 16 команд. Восемь из них продолжат борьбу в плей-офф после того, как заняли вторые места в групповом этапе Лиги конференций. Это сеяные команды. Другие восемь коллективов заняли третьи места в групповом этапе Лиги Европы. Они считаются несеяными.
Соперники из одной страны не смогут сыграть друг с другом в 1/16 Лиги Конференций. Первые поединки пройдут 15 февраля, ответные матчи запланированы на 22 февраля. Финал турнира состоится в Афинах на "АЕК Арене" 29 мая 2024 года.
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