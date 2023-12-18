Бетис против Динамо и другие пары 1/16 Лиги Конференций

Траянос Деллас во время жеребьевки 1/16 Лиги Конференций. Скриншот UEFA.com

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/16 плей-офф Лиги Конференции. Все участники этой стадии турнира узнали своих соперников.

Команды продолжат борьбу за еврокубок уже в феврале следующего года, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне провели жеребьевку всех трех еврокубковых турниров. Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы своих противников узнали и команды из Лиги Конференций.

Эмери готовит "Астон Виллу" к борьбе за трофей. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Конференций

"Штурм" (Австрия) — "Слован" (Словакия)

"Серветт" (Швейцария) — "Лудогорец" (Болгария)

"Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия) — "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

"Бетис" (Испания) — "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Ференцварош" (Венгрия)

"Аякс" (Нидерланды) — "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) — "Гент" (Бельгия)

В Лиге Конференций выступят 16 команд. Восемь из них продолжат борьбу в плей-офф после того, как заняли вторые места в групповом этапе Лиги конференций. Это сеяные команды. Другие восемь коллективов заняли третьи места в групповом этапе Лиги Европы. Они считаются несеяными.

Соперники из одной страны не смогут сыграть друг с другом в 1/16 Лиги Конференций. Первые поединки пройдут 15 февраля, ответные матчи запланированы на 22 февраля. Финал турнира состоится в Афинах на "АЕК Арене" 29 мая 2024 года.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Киевское "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно.

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала".

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

На войне погиб известный фанат киевского "Динамо".