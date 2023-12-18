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Бетис против Динамо и другие пары 1/16 Лиги Конференций

18 декабря 2023 15:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бетис против Динамо и другие пары 1/16 Лиги Конференций
Траянос Деллас во время жеребьевки 1/16 Лиги Конференций. Скриншот UEFA.com
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/16 плей-офф Лиги Конференции. Все участники этой стадии турнира узнали своих соперников. 

Команды продолжат борьбу за еврокубок уже в феврале следующего года, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне провели жеребьевку всех трех еврокубковых турниров. Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы своих противников узнали и команды из Лиги Конференций. 

Астон Вилла
Эмери готовит "Астон Виллу" к борьбе за трофей. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Конференций 

"Штурм" (Австрия) — "Слован" (Словакия) 

"Серветт" (Швейцария) — "Лудогорец" (Болгария) 

"Унион Сент-Жиллуа" (Бельгия) — "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) 

"Бетис" (Испания) — "Динамо" Загреб (Хорватия) 

"Олимпиакос" (Греция) — "Ференцварош" (Венгрия) 

"Аякс" (Нидерланды) — "Буде-Глимт" (Норвегия) 

"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша) 

"Маккаби" Хайфа (Израиль) — "Гент" (Бельгия) 

В Лиге Конференций выступят 16 команд. Восемь из них продолжат борьбу в плей-офф после того, как заняли вторые места в групповом этапе Лиги конференций. Это сеяные команды. Другие восемь коллективов заняли третьи места в групповом этапе Лиги Европы. Они считаются несеяными. 

Соперники из одной страны не смогут сыграть друг с другом в 1/16 Лиги Конференций. Первые поединки пройдут 15 февраля, ответные матчи запланированы на 22 февраля. Финал турнира состоится в Афинах на "АЕК Арене" 29 мая 2024 года.

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