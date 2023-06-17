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Бєланов звернувся до Зеленського через арешт Павелка

17 червня 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бєланов звернувся до Зеленського через арешт Павелка
Ігор Бєланов відвідував позиції ЗСУ. Фото: Facebook/Igor Belanov
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відправили до СІЗО на 60 діб. Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов прокоментував рішення суду та звернувся до президента України.

Відомий футболіст написав у своєму фейсбуці, що заарештували президента УАФ без підстав, передає портал Новини.LIVE.

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"Притягнуте за вуха рішення з політичним душком. Ця судова епопея продовжується з минулої осені", — пише він.

За цей час ветеран встиг побувати на кількох судових засіданнях, вислухати позицію прокурорів і суддів. 

"Жодних реальних причин для арешту Андрія протягом всього цього часу так і не прозвучало. А сам він дисципліновано виконував усі умови запобіжних заходів, був присутній на усіх судових засіданнях, не ховався, ні на кого не тиснув, чітко дотримувався встановлених правил.

Напевно, тому справу швиденько передали до суду в іншому місті, де, вочевидь, керуються якимись іншими законами й готові виконати будь-яку вказівку зверху?" — вважає Бєланов

При цьому досвідчений фахівець натякнув, що подібні рішення не прикрашають українську судову систему.

"Але якщо так і наші суди вершать долю людей за таким принципом, то на цій ділянці Росія може святкувати перемогу. Тому що ручні суди і незаконні рішення — це про Росію.

Неймовірно, як в цьому випадку збіглися інтереси країни-агресора, яку в тому числі зусиллями Андрія Павелка позбавили права виступати на всіх міжнародних футбольних змаганнях, і львівського судді. Випадковість?" — запитує Ігор Іванович.

Знищення футбольної родини

Також Ігор Бєланов звернувся до президента України щодо цього інциденту.

"В той час, як війна проти агресора продовжується і нам потрібно ще більше об’єднуватися навколо захисту незалежності України, нас зсередини атакують ракетами особливо небезпечної дії — розколу.

Звертаюся до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на цю ситуацію і не допустити знищення футбольної родини України.

Ми разом з усією країною вже 16-й місяць як тільки можемо допомагаємо нашим воїнам, але наші зусилля будуть марні, якщо п’ята колона продовжуватиме знищувати країну зсередини. Сподіваюсь на вашу оперативну реакцію", — написав Бєланов.

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