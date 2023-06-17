Беланов обратился к Зеленскому из-за ареста Павелко

Игорь Беланов посещал позиции ВСУ. Фото: Facebook/Igor Belanov

Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов прокомментировал решение суда и обратился к президенту Украины.

Известный футболист написал в своем фейсбуке, что арестовали президента УАФ без оснований, передает портал Новини.LIVE.

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"Привлеченное за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с прошлой осени", — пишет он.

За это время ветеран успел побывать на нескольких заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей.

"Никаких реальных причин для ареста Андрея в течение всего этого времени так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не скрывался, ни на кого не давил, четко соблюдал установленные правила.

Наверное, поэтому дело быстро передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?" — считает Беланов.

При этом опытный специалист намекнул, что подобные решения не украшают украинскую судебную систему.

"Но если так и наши суды вершат судьбу людей по такому принципу, то на этом участке Россия может праздновать победу. Потому что ручные суды и незаконные решения — это о России.

Невероятно, как в этом случае совпали интересы страны-агрессора, которую в том числе усилиями Андрея Павелко лишили права выступать на всех международных футбольных соревнованиях и львовского судьи. Случайность?" — спрашивает Игорь Иванович.

Уничтожение футбольной семьи

Также Игорь Беланов обратился к президенту Украины по поводу этого инцидента.

"В то время как война против агрессора продолжается и нам нужно еще больше объединяться вокруг защиты независимости Украины, нас изнутри атакуют ракетами особо опасного действия — раскола.

Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на эту ситуацию и не допустить уничтожения футбольной семьи Украины.

Мы вместе со всей страной уже 16-й месяц, как только можем помогаем нашим воинам, но наши усилия будут напрасны, если пятая колонна будет продолжать уничтожать страну изнутри. Надеюсь на вашу оперативную реакцию", — написал Беланов.

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