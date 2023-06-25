Бондаренко був визнаний кращим гравцем матчу молодіжної збірної України проти Румунії

Капітан молодіжної збірної допоміг перемогти Румунію. Фото: Павло Кубанов

Півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко був визнаний найкращим гравцем переможного матчу Євро-2023 (U-21) із Румунією за версією УЄФА. Після гри він відповів на питання журналістів на пресконференції разом із Русланом Ротанем.

Як команда впоралась зі спекою та над чим ще потрібно працювати, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Найприємніше для мене сьогодні — те, як ми відреагували на важкі стартові 10 хвилин, узяли гру під свій контроль. І друге — що ми вигризли результат зубами. Нам не було легко, і саме в такі моменти проявляється наша команда", — каже Бондаренко.

Журналісти запитали, що перед матчем він казав, що хотів би покращити у своїх діях забиті голи й гру у відборі.

"Якщо коротко, то є над чим працювати. Як це було до матчу, так залишилося й після нього. Як у відборі, так і в статистиці", — вважає Артем.

Наче в сауні

Також було питання про задуху на стадіоні. Гравці збірної України не так часто підходили попити води, тоді як румуни робили це регулярно.

"Після першого поєдинку на турнірі ми адаптувалися. Сьогодні за відчуттям було легше дихати. Але коли виходиш на вулицю, то наче в сауну потрапляєш. Наша команда хотіла тримати темп, не збиватися щоразу на ці маленькі паузи. Нам це було непотрібно. Коли команда закривається, то треба не давати супернику дихати. Можливо, це одна з причин, чому ми сьогодні виграли", — сказав гравець.

Додамо, що в паралельному матчі групи Іспанія переграла Хорватію, таким чином молодіжна збірна України вже остаточно вийшла у плей-офф.

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