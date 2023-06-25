Бондаренко был признан лучшим игроком матча молодежной сборной Украины против Румынии

Капитан молодежной сборной помог победить Румынию. Фото: Павел Кубанов

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко был признан лучшим игроком победного матча Евро-2023 (U-21) с Румынией по версии УЕФА. После игры он ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции вместе с Русланом Ротанем.

Как команда справилась с жарой и над чем еще предстоит работать, в материале Новини.LIVE.

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"Самое приятное для меня сегодня то, как мы отреагировали на тяжелые стартовые 10 минут, взяли игру под свой контроль. И второе — что мы выгрызли результат зубами. Нам не было легко, и именно в такие моменты проявляется наша команда", — говорит Бондаренко.

Журналисты спросили, что перед матчем он говорил, что хотел бы улучшить в своих действиях забитые голы и игру в отборе.

"Если коротко, то есть над чем работать. Как это было до матча, так осталось и после него. Как в отборе, так и в статистике", — считает Артем.

Словно в сауне

Также был вопрос о духоте на стадионе. Игроки сборной Украины не так часто подходили попить воды, в то время как румыны делали это регулярно.

"После первого поединка на турнире мы адаптировались. Сегодня по ощущению было легче дышать. Но когда выходишь на улицу, то как в сауну попадаешь. Наша команда хотела держать темп, не сбиваться каждый раз на эти маленькие паузы. Нам это было не нужно. Когда команда закрывается, то надо не давать сопернику дышать. Возможно, это одна из причин, почему мы сегодня выиграли", — сказал игрок.

Добавим, что в параллельном матче группы Испания обыграла Хорватию, таким образом молодежная сборная Украины уже окончательно вышла в плей-офф.

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