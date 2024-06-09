Дружина Юхима Коноплі відпочиває у Стамбулі, поки чоловік готується до Євро-2024.

Анастасія Конопля на відпочинку. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Правий захисник збірної України Юхим Конопля разом з рештою гравців готується до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині. В цей час його дружина влаштувала собі відпочинок.

Анастасія опублікувала у соцмережах фото з курорту, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анастасія Конопля на відпочинку. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Анастасія відпочиває перед Євро-2024

За інформацією із соціальних мереж, 25-річна Анастасія зараз відпочиває у Стамбулі. На її фото можна побачити прапор Туреччини.

Також зазначимо, що дівчина тримає себе у добрій фізичній формі й тому фото в купальнику вийшли у неї дуже яскраво.

Конопля одружився з Анастасією у березні 2022 року. Раніше дівчина тривалий період зустрічалася із захисником київського "Динамо" Денисом Поповим.

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