Жена Юхима Конопли отдыхает в Стамбуле пока муж готовится к Евро-2024 — фото

Жена защитника сборной Украины поразила идеальной фигурой на морском курорте
Правый защитник сборной Украины Юхим Конопля вместе с остальными игроками готовится к чемпионату Европы-2024 в Германии. В это время его жена устроила себе отдых.
Анастасия опубликовала в соцсетях фото с курорта, сообщил портал Новини.LIVE.
Анастасия отдыхает перед Евро-2024
По информации из социальных сетей, 25-летняя Анастасия сейчас отдыхает в Стамбуле. На ее фото можно увидеть флаг Турции.
Также отметим, что девушка держит себя в хорошей физической форме и поэтому фото в купальнике получились у нее очень ярко.
Конопля женился на Анастасии в марте 2022 года. Ранее девушка длительный период встречалась с защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым.
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