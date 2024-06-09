Жена Юхима Конопли отдыхает в Стамбуле пока муж готовится к Евро-2024 — фото

Анастасия Конопля на отдыхе. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Правый защитник сборной Украины Юхим Конопля вместе с остальными игроками готовится к чемпионату Европы-2024 в Германии. В это время его жена устроила себе отдых.

Анастасия опубликовала в соцсетях фото с курорта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анастасия Конопля на отдыхе. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Анастасия отдыхает перед Евро-2024

По информации из социальных сетей, 25-летняя Анастасия сейчас отдыхает в Стамбуле. На ее фото можно увидеть флаг Турции.

Также отметим, что девушка держит себя в хорошей физической форме и поэтому фото в купальнике получились у нее очень ярко.

Конопля женился на Анастасии в марте 2022 года. Ранее девушка длительный период встречалась с защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым.

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