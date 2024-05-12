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Гай працює в Шахтарі — відомо на якій посаді

12 травня 2024 21:49
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Агабекян Карен
редактор
Гай працює в Шахтарі — відомо на якій посаді
Аналітик "Шахтаря" Олексій Гай. Фото: instagram.com/dosiagai.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Скандальний 41-річний ексфутболіст збірної України Олексій Гай зараз працює у донецькому "Шахтарі". Офіційно фахівця ніхто не представляв.

Його поява на матчі з "Динамо" стала сюрпризом, адже "Шахтар" раніше відмовлявся підписувати з ним контракт через його скандальні висловлювання, повідомило ТаТоТаке.

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Гай працює у "Шахтарі"

За словами журналіста Михайла Співаковського, Гай працює у "Шахтарі" на посаді аналітика в академії клубу.

Гай не входить до тренерського штабу команди і не перебуває на лаві запасних команди в УПЛ.

Гая раніше хотів запросити у свій тренерський штаб у "Шахтарі" Патрік Ван Леувен, але проти цього рішення виступили вболівальники клубу.

Гай раніше став ненависним для вболівальників після відмови вдягати футболку із написом "Слава українській армії" у 2014 році перед матчем Української прем'єр-ліги. Також Олексій відмовлявся називати Росію агресором.

Гай у 2024-му році визнав, що помилявся і зараз вважає Росію агресором, який винен у тому, що відбувається на Донбасі з 2014 року.

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скандал
футбол
ФК Шахтар
Олексій Гай

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