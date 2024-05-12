Гай работает в Шахтере — известно на какой должности

Аналитик "Шахтера" Алексей Гай. Фото: instagram.com/dosiagai.ua

Скандальный 41-летний экс-футболист сборной Украины Алексей Гай сейчас работает в донецком "Шахтере". Официально специалиста никто не представлял.

Его появление на матче с "Динамо" стало сюрпризом, ведь "Шахтер" ранее отказывался подписывать с ним контракт из-за его скандальных высказываний, сообщило ТаТоТаке.

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Гай работает в "Шахтере"

По словам журналиста Михаила Спиваковского, Гай работает в "Шахтере" на должности аналитика в академии клуба.

Гай не входит в тренерский штаб команды и не находится на скамейке запасных команды в УПЛ.

Гая ранее хотел пригласить в свой тренерский штаб в "Шахтере" Патрик Ван Леувен, но против этого решения выступили болельщики клуба.

Гай ранее стал ненавистным для болельщиков после отказа надевать футболку с надписью "Слава украинской армии" в 2014 году перед матчем Украинской премьер-лиги. Также Алексей отказывался называть Россию агрессором.

Гай в 2024-м году признал, что ошибался и сейчас считает Россию агрессором, который виновен в происходящем на Донбассе с 2014 года.

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