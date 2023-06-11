Гюндоган розповів про шлях "Манчестер сіті" до історичного требла

Гюндоган здобув перемогу на батьківщині батьків. Фото: Reuters/Molly Darlington

"Манчестер Сіті" — друга англійська команда після "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона, яка оформила требл. Також це 10-й требл в історії Европейського футболу, двічі вдавалось досягти такого результату лише "Барселоні" та "Баварії".

Коментар про успіх у Стамбулі від німецько-турецького півзахисника "містян" Ілкая Гюндогана в матеріалі Новини.LIVE.

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"У минулі роки у нас була особлива команда, але цього року вона, здається, неймовірна. Коли я думаю про дні, що передували грі, ми були сповнені впевненості в тому, як поводилися один з одним в останні тижні, командний дух на полі та поза ним, а також на тренуваннях. У мене завжди було позитивне відчуття", — згадує футболіст збірної Німеччини.

Про виграш требла Гюндоган розповідає з гордістю.

"Це, мабуть, ще не зовсім усвідомлено. З часом це стане. Лише одній англійській команді вдалося це в минулому. Ми, очевидно, знаємо про всі розмови про требл. Ми все ще впоралися з цим. Це показує якість, коли ми здатні зосередитися на подіях на полі та виграти гру. Це було найважливіше. Це неймовірно гордий момент для нас", — каже він.

Майже при рідних трибунах

Для Ілкая це був особливий матч ще й тому, що Туреччина — це батьківщина його батьків. Попри те, що грає він за німців, Берега Босфору для нього як рідні.

"Для мене особливо важливо виграти тут. Моя родина з Туреччини. Мої батьки, дідусь і бабуся живуть у Туреччині. Я приїжджаю сюди щороку. Можливо, це було для нас долею перемогти тут сьогодні", — розмірковує Гюндоган.

Турецькі вболівальники вітають Гюндогана. Фото: Reuters/Molly Darlington

Це перша перемога "Сіті" в Лізі чемпіонів. До цієї мети клуб йшов довго та навіть вже мав шанси у фіналі дворічної давнини проти “Челсі”, але тоді програли й завдяки Гвардіолі зуміли перебудуватись та дійти до требла.

"Важко описати, чесно кажучи. Це величезна радість, а також трохи полегшення. Річ у тому, що ми були дуже близькі до результатів у 2021 році і дуже драматично програли в півфіналі минулого сезону. Таким чином ми також відчували певний тиск. Це було неймовірне відчуття, коли пролунав фінальний свисток. Це неймовірний момент для гордості для нас як команди", — підсумував півзахисник у розмові із сайтом UEFA.

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