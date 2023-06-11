Гюндоган рассказал о пути "Манчестер сити" к историческому треблу

Гюндоган одержал победу на родине родителей. Фото: Reuters/Molly Darlington

"Манчестер Сити" — вторая английская команда после "Манчестер Юнайтед", оформившая требл сэра Алекса Фергюсона. Также это 10-й требл в истории Европейского футбола, дважды удавалось добиться такого результата только "Барселоне" и "Баварии".

Комментарий об успехе в Стамбуле от немецко-турецкого полузащитника "горожан" Илкая Гюндогана в материале Новини.LIVE.

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"В прошлые годы у нас была особая команда, но в этом году она, кажется, невероятная. Когда я думаю о днях, предшествовавших игре, мы были полны уверенности в том, как вели себя друг с другом в последние недели, командный дух на поле и вне его, а также на тренировках. У меня всегда было положительное ощущение", — вспоминает футболист сборной Германии.

О выигрыше требла Гюндоган рассказывает с гордостью.

"Это, пожалуй, еще не совсем осознано. Со временем это случится. Лишь одной английской команде удалось это в прошлом. Мы, очевидно, знаем обо всех разговорах о треблах. Мы все еще справились с этим. Это показывает качество, когда мы способны сосредоточиться. на событиях на поле и выиграть игру. Это было самое важное. Это невероятно гордый момент для нас", — говорит он.

Почти при родных трибунах

Для Илкая это был особый матч еще и потому, что Турция — это родина его родителей. Несмотря на то, что играет он за немцев, Берега Босфора для него как родные.

"Для меня особенно важно выиграть здесь. Моя семья из Турции. Мои родители, дедушка и бабушка живут в Турции. Я приезжаю сюда каждый год. Возможно, это было для нас судьбой победить здесь сегодня", — рассуждает Гюндоган.

Турецкие болельщики поздравляют Гюндогана. Фото: Reuters/Molly Darlington

Это первая победа "Сити" в Лиге чемпионов. К этой цели клуб шел долго и даже имел шансы в финале двухлетней давности против "Челси", но тогда проиграли и благодаря Гвардиоле сумели перестроиться и дойти до требла.

"Трудно описать, честно говоря. Это огромная радость, а также немного облегчения. Дело в том, что мы были очень близки к результатам в 2021 году и очень драматично проиграли в полуфинале прошлого сезона. Таким образом, мы также испытывали определенное давление. Это было невероятное ощущение, когда раздался финальный свисток. Это невероятный момент для гордости для нас как команды", — подытожил полузащитник в разговоре с сайтом UEFA.

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