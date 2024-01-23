Голанд похвалився зустріччю з "росіянином-мовчуном" Хабібом Нурмагомедовим
Центральний нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд продовжує відновлюватись після травми. Наразі футболіст перебуває в ОАЕ.
В Абу-Дабі Холанд зустрівся російським ексчемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Про це він повідомив у Instagram.
Голанд та Хабіб зустрілися
Норвезький форвард "Манчестер Сіті" зустрівся з росіянином та назвав його легендою.
"Чудово зустріти цю легенду в Абу-Дабі", — написав Голанд.
Зазначимо, що у січні у Мілані фото з Хабібом викладав легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович.
Зазначимо, що після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Хабіб нічого не говорить про війну.
При цьому рідні дядьки бійця живуть в Україні, його батько навчався у нашій країні, а сам Хабіб розпочинав професійну кар'єру тут і навіть намагався отримати громадянство.
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