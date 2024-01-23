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Голанд похвалився зустріччю з "росіянином-мовчуном" Хабібом Нурмагомедовим

23 січня 2024 23:29
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Агабекян Карен
редактор
Голанд похвалився зустріччю з "росіянином-мовчуном" Хабібом Нурмагомедовим
Ерлінг Голанд. Фото: instagram.com/erling.haaland/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральний нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд продовжує відновлюватись після травми. Наразі футболіст перебуває в ОАЕ.

В Абу-Дабі Холанд зустрівся російським ексчемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Про це він повідомив у Instagram.

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Норвезький форвард "Манчестер Сіті" зустрівся з росіянином та назвав його легендою.

"Чудово зустріти цю легенду в Абу-Дабі", — написав Голанд.

Зазначимо, що у січні у Мілані фото з Хабібом викладав легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович.

Зазначимо, що після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Хабіб нічого не говорить про війну.

При цьому рідні дядьки бійця живуть в Україні, його батько навчався у нашій країні, а сам Хабіб розпочинав професійну кар'єру тут і навіть намагався отримати громадянство.

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футбол
ММА
Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті
Хабіб Нурмагомедов

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