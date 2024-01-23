Холанд похвалился встречей с "молчащим россиянином" Хабибом Нурмагомедовым
Центральный нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы. Сейчас футболист находится в ОАЭ.
В Абу-Даби Холанд встретился российским экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он сообщил в Instagram.
Холанд и Хабиб встретились
Норвежский форвард "Манчестер Сити" встретился с россиянином и назвал его легендой.
"Великолепно встретить эту легенду в Абу-Даби", — написал Холанд.
Отметим, что в январе в Милане фото с Хабибом выкладывал легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович.
Отметим, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину Хабиб ничего не говорит о войне.
При этом родные дяди бойца живут в Украине, его отец учился в нашей стране, а сам Хабиб начинал профессиональную карьеру здесь и даже пытался принять гражданство.
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