Холанд похвалился встречей с "молчащим россиянином" Хабибом Нурмагомедовым

Эрлинг Холанд. Фото: instagram.com/erling.haaland/

Центральный нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы. Сейчас футболист находится в ОАЭ.

В Абу-Даби Холанд встретился российским экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он сообщил в Instagram.

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Норвежский форвард "Манчестер Сити" встретился с россиянином и назвал его легендой.

"Великолепно встретить эту легенду в Абу-Даби", — написал Холанд.

Отметим, что в январе в Милане фото с Хабибом выкладывал легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович.

Отметим, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину Хабиб ничего не говорит о войне.

При этом родные дяди бойца живут в Украине, его отец учился в нашей стране, а сам Хабиб начинал профессиональную карьеру здесь и даже пытался принять гражданство.

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