"Ярмоленко важко зупинити": відомий гравець зробив прогноз на матч збірної України

Андрій Ярмоленко співає гімн України. Скріншот YouTube

У п'ятницю ввечері збірна Північної Македонії прийме національну команду України. Це буде перший офіційний матч Сергія Реброва на посаді наставника "синьо-жовтих".

Українці практично завершили підготовку до гри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Комплімент для Ярмоленка

Македонець поспілкувався зі старими друзями з делегації збірної України, а заразом прокоментував можливе повернення до Києва Андрія Ярмоленка.

"Андрій Ярмоленко завжди у добрій формі. Ми говоримо про футболіста, якого я чудово знаю з гри в київському "Динамо". Мені відомо, на що він здатний на полі. Якщо відставити його без опіки, Андрій може "зробити гру". Ярмоленко може створити гол у будь-якій ситуації", — розповів Горан Попов.

Ярмоленко у збірній України. Скріншот YouTube

Колишній футболіст "Динамо" впевнений, що у збірної Північної Македонії можуть виникнути проблеми у матчі проти України. Попов назвав оборону слабким місцем у грі господарів поля.

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