"Ярмоленко сложно остановить": известный игрок сделал прогноз на матч сборной Украины

Андрей Ярмоленко поет гимн Украины. Скриншот YouTube

В пятницу вечером сборная Северной Македонии примет национальную команду Украины. Это будет первый официальный матч Сергея Реброва на посту наставника "сине-желтых".

Украинцы практически завершили подготовку к игре, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Комплимент для Ярмоленко

Македонец пообщался со старыми друзьями из делегации сборной Украины, а заодно прокомментировал возможное возвращение в Киев Андрея Ярмоленко.

"Андрей Ярмоленко всегда в хорошей форме. Мы говорим о футболисте, которого я прекрасно знаю по игре в киевском "Динамо". Мне известно, на что он способен на поле. Если отставить его без опеки, Андрей может "сделать игру". Ярмоленко может создать гол в любой ситуации", — рассказал Горан Попов.

Ярмоленко в сборной Украины. Скриншот YouTube

Бывший футболист "Динамо" уверен, что у сборной Северной Македонии могут возникнуть проблемы в матче против Украины. Попов назвал оборону слабым местом в игре хозяев поля.

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