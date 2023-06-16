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"Ярмоленко сложно остановить": известный игрок сделал прогноз на матч сборной Украины

16 июня 2023 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ярмоленко сложно остановить": известный игрок сделал прогноз на матч сборной Украины
Андрей Ярмоленко поет гимн Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В пятницу вечером сборная Северной Македонии примет национальную команду Украины. Это будет первый официальный матч Сергея Реброва на посту наставника "сине-желтых". 

Украинцы практически завершили подготовку к игре, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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В лагере сборной Украины побывал Горан Попов. Он четыре года отыграл в составе киевского "Динамо" на позиции защитника.

Комплимент для Ярмоленко

Македонец пообщался со старыми друзьями из делегации сборной Украины, а заодно прокомментировал возможное возвращение в Киев Андрея Ярмоленко. 

"Андрей Ярмоленко всегда в хорошей форме. Мы говорим о футболисте, которого я прекрасно знаю по игре в киевском "Динамо". Мне известно, на что он способен на поле. Если отставить его без опеки, Андрей может "сделать игру". Ярмоленко может создать гол в любой ситуации", — рассказал Горан Попов. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко в сборной Украины. Скриншот YouTube

Бывший футболист "Динамо" уверен, что у сборной Северной Македонии могут возникнуть проблемы в матче против Украины. Попов назвал оборону слабым местом в игре хозяев поля.  

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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