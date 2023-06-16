Сергей Ребров на съемках мотивационного ролика. Скриншот YouTube

В матче отборочной кампании на Евро-2024 встретятся сборные Северной Македонии и Украины. Команда Сергея Реброва проведет этот поединок на выезде.

Сборная Украины является фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечные Благое Милиевски после первого тура отбора на чемпионат Европы оказались выше сборной Украины в турнирной таблице группы "С". Македонцы выиграли свой поединок со счетом 2:1 у Мальты. А вот "сине-желтые" уступили Англии (0:2). В той встрече игрой сборной Украины руководил Руслан Ротань.

Сборная Украины перед матчем. Скриншот YouTube

Северная Македония — Украина: прогноз букмекеров

Эксперты считают команду Сергея Реброва фаворитом этого противостояния. Соперник украинской команды сыграет без главного тренера, который был удален во время поединка с Мальтой. Это станет дополнительным преимуществом для "сине-желтых".

Прогноз на победу сборной Украины оценивается коэффициентом 1,94. Сделать ставку на сборную Северной Македонии можно с коэффициентом 4,3. Ставка на ничью оценивается коэффициентом 3,30.

Букмекеры считают, что этот поединок получится не результативным. На "Тотал Больше 2,5" принимаются ставки с коэффициентом 2,11. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 1,59.

Северная Македония — Украина: статистика встреч

Отбор на Евро-2016. Украина — Северная Македония — 1:0

Отбор на Евро-2016. Северная Македония — Украина — 0:2

Евро-2020. Украина — Северная Македония — 2:1

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