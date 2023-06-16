Сергій Ребров на зйомках мотиваційного ролика. Скріншот YouTube

У матчі відбірної кампанії на Євро-2024 зустрінуться збірні Північної Македонії та України. Команда Сергія Реброва проведе цей поєдинок на виїзді.

Збірна України є фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини LIVE.

Читайте також:

Підопічні Благо Мілієвські після першого туру відбору на чемпіонат Європи виявилися вищими за збірну України в турнірній таблиці групи "С". Македонці виграли свій поєдинок з рахунком 2:1 у Мальти. А ось "синьо-жовті" поступилися Англії (0:2). У тій зустрічі грою збірної України керував Руслан Ротань.

Збірна України перед матчем Скріншот YouTube

Північна Македонія — Україна: прогноз букмекерів

Експерти вважають команду Сергія Реброва фаворитом цього протистояння. Суперник української команди зіграє без головного тренера, якого було вилучено під час поєдинку з Мальтою. Це стане додатковою перевагою для "синьо-жовтих".

Прогноз на перемогу збірної України оцінюється коефіцієнтом 1,94. Зробити ставку на збірну Північної Македонії можна з коефіцієнтом 4,3. Ставка на нічию оцінюється коефіцієнтом 3,30.

Букмекери вважають, що цей поєдинок вийде не є результативним. На "Тотал Більше 2,5" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,11. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,59.

Північна Македонія — Україна: статистика зустрічей

Відбір до Євро-2016. Україна — Північна Македонія — 1:0

Відбір до Євро-2016. Північна Македонія — Україна — 0:2

Євро-2020. Україна — Північна Македонія — 2:1

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Президент УАФ Андрій Павелко заарештовано: що відомо.

Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топ клубі.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер

Вінгер Михайло Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти.