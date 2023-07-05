Іспанія — Україна: у першому таймі Трубін пропустив двічі, Мудрик знову найкращий

Мудрик привітав Бондаренка із голом. Фото: Twitter

У Бухаресті у півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України грає проти команди Іспанії. Переможець матчу у фіналі зіграє із Англією.

Після першого тайму ведуть іспанці з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Команди зустрічалися у третьому турі групового етапу та зіграли 2:2. Особливо матч нічого не вирішував, і тому в ньому грали напіврезервні склади.

Mudryk is going to COOK next season pic.twitter.com/wjhleEzFoB — Lunihan (@LunihanV1) July 5, 2023

Перший тайм

У першій половині матчу іспанці взяли м'яч під контроль, але пропустили першими. На 13-й хвилині Мудрик зробив черговий прорив через півполя та з лицьової лінії зіграв у центр на Бондаренка, який "розстріляв" голкіпера Іспанії.

Радість на обличчях українських уболівальників була недовгою, оскільки за чотири хвилини Руїс у штрафному майданчику України обіграв Бражко і потім втік від Таловерова і йому ніхто не заважав точно пробити — 1:1.

На 24 хвилині іспанці шокували Україну. В опорній зоні ніхто не прикрив Сансета, і він з-за меж штрафного майданчика низом пробив Трубіна — 2:1.

Зазначимо, що на 41-й хвилині Мудрик зробив ще один чудовий прорив і з лицьової подав на Сікана, удар якого потягнув Тенас.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Форвард Харрі Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч.

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе : готується щедра пропозиція.

Дружина Олександра Усіка зайнялася новим видом спорту.

Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу.