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Іспанія — Україна: у першому таймі Трубін пропустив двічі, Мудрик знову найкращий

5 липня 2023 23:02
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Агабекян Карен
редактор
Іспанія — Україна: у першому таймі Трубін пропустив двічі, Мудрик знову найкращий
Мудрик привітав Бондаренка із голом. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Бухаресті у півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України грає проти команди Іспанії. Переможець матчу у фіналі зіграє із Англією.

Після першого тайму ведуть іспанці з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команди зустрічалися у третьому турі групового етапу та зіграли 2:2. Особливо матч нічого не вирішував, і тому в ньому грали напіврезервні склади.

 

 

Перший тайм

У першій половині матчу іспанці взяли м'яч під контроль, але пропустили першими. На 13-й хвилині Мудрик зробив черговий прорив через півполя та з лицьової лінії зіграв у центр на Бондаренка, який "розстріляв" голкіпера Іспанії.

Радість на обличчях українських уболівальників була недовгою, оскільки за чотири хвилини Руїс у штрафному майданчику України обіграв Бражко і потім втік від Таловерова і йому ніхто не заважав точно пробити — 1:1.

На 24 хвилині іспанці шокували Україну. В опорній зоні ніхто не прикрив Сансета, і він з-за меж штрафного майданчика низом пробив Трубіна — 2:1.

Зазначимо, що на 41-й хвилині Мудрик зробив ще один чудовий прорив і з лицьової подав на Сікана, удар якого потягнув Тенас.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

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