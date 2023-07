Іспанія — Україна: у першому таймі Трубін пропустив двічі, Мудрик знову найкращий

Мудрик привітав Бондаренка із голом. Фото: Twitter

У Бухаресті у півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України грає проти команди Іспанії. Переможець матчу у фіналі зіграє із Англією.

Після першого тайму ведуть іспанці з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

Команди зустрічалися у третьому турі групового етапу та зіграли 2:2. Особливо матч нічого не вирішував, і тому в ньому грали напіврезервні склади.

Mudryk is going to COOK next season pic.twitter.com/wjhleEzFoB