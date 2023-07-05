Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Испания — Украина: в первом тайме Трубин пропустил дважды, Мудрик снова лучший arrow

Испания — Украина: в первом тайме Трубин пропустил дважды, Мудрик снова лучший

5 июля 2023 23:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Испания — Украина: в первом тайме Трубин пропустил дважды, Мудрик снова лучший
Мудрик поздравил Бондаренко с голом. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бухаресте в полуфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины играет против команды Испании. Победитель матча в финале сыграет с Англией.

После первого тайма ведут испанцы со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Команды встречались в третьем туре группового этапа и сыграли 2:2. Особо матч ничего не решал и поэтому в нем играли полурезервные составы.

 

 

Первый тайм

В первой половине матча испанцы взяли мяч под свой контроль, но пропустили первыми. На 13-й минуте Мудрик сделал очередной прорыв через полполя и с лицевой линии сыграл в центр на Бондаренко, который "расстрелял" голкипера Испании.

Радость на лицах украинских болельщиков была недолгой, поскольку через четыре минуты Руис в штрафной Украины обыграл Бражко и затем убежал от Таловерова и ему никто не мешал точно пробить — 1:1.

На 24-й минуте испанцы шокировали Украину. В опорной зоне никто не прикрыл Сансета, и он из-за пределов штрафной низом пробил Трубина — 2:1.

Отметим, что на 41-й минуте Мудрик совершил еще один отличный прорыв и с лицевой подал на Сикана, удар которого потянул Тенас.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Полузащитник Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца.

Форвард Харри Кейн определился с будущим и провел важную встречу.

"ПСЖ" нашел замену Килиану Мбаппе: готовится щедрое предложение.

Жена Александра Усика занялась новым видом спорта.

Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз