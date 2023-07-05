Испания — Украина: в первом тайме Трубин пропустил дважды, Мудрик снова лучший

Мудрик поздравил Бондаренко с голом. Фото: Twitter

В Бухаресте в полуфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины играет против команды Испании. Победитель матча в финале сыграет с Англией.

После первого тайма ведут испанцы со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Команды встречались в третьем туре группового этапа и сыграли 2:2. Особо матч ничего не решал и поэтому в нем играли полурезервные составы.

Mudryk is going to COOK next season pic.twitter.com/wjhleEzFoB — Lunihan (@LunihanV1) July 5, 2023

Первый тайм

В первой половине матча испанцы взяли мяч под свой контроль, но пропустили первыми. На 13-й минуте Мудрик сделал очередной прорыв через полполя и с лицевой линии сыграл в центр на Бондаренко, который "расстрелял" голкипера Испании.

Радость на лицах украинских болельщиков была недолгой, поскольку через четыре минуты Руис в штрафной Украины обыграл Бражко и затем убежал от Таловерова и ему никто не мешал точно пробить — 1:1.

На 24-й минуте испанцы шокировали Украину. В опорной зоне никто не прикрыл Сансета, и он из-за пределов штрафной низом пробил Трубина — 2:1.

Отметим, что на 41-й минуте Мудрик совершил еще один отличный прорыв и с лицевой подал на Сикана, удар которого потянул Тенас.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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