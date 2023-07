Испания — Украина: в первом тайме Трубин пропустил дважды, Мудрик снова лучший

Мудрик поздравил Бондаренко с голом. Фото: Twitter

В Бухаресте в полуфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины играет против команды Испании. Победитель матча в финале сыграет с Англией.

После первого тайма ведут испанцы со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Команды встречались в третьем туре группового этапа и сыграли 2:2. Особо матч ничего не решал и поэтому в нем играли полурезервные составы.

Mudryk is going to COOK next season pic.twitter.com/wjhleEzFoB