Холанду 23 роки: Топ-5 найкращих голів форварда

Ерлінг забивав важливі та рекордні м'ячі. Фото: Reuters

Один з головних рекордсменів цього сезону за кількістю голів Ерлінг Холанд сьогодні святкує своє 23-річчя. Найкращому гравцю сезону в АПЛ пророкують, що він за результативністю в кар’єрі може обійти Мессі та Роналду.

Підбірка 5 найкрасивіших голів норвежця у цьому сезоні в складі "Манчестер сіті", в матеріалі Новини.LIVE

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Гол у ворота колишнього клубу

Неймовірний гол у стилі майстра карате у ворота колишнього клубу "Боруссія" Холанд не відзначав.

У тій зустрічі в Лізі чемпіонів "Ман сіті" зуміли зрівняти рахунок лише на 80-й хвилині відзначився Джон Стоунз. Через чотири хвилини норвезький нападник вивів "містян" вперед, гольову передачу на свій рахунок записав захисник Жоау Канселу.

Бісіклєта проти "Саутемптона"

Ще один видовищний гол Ерлінг забив ударом через себе у матчі з "Саутгемптоном". Той матч 9 квітня чемпіони виграли 4:1, але саме норвежець розпочав побиття.

Підопічні Гвардіоли зламали опір аутсайдера АПЛ лише під завісу першого тайму. Де Брюйне відмінним навісом знайшов Холанда, який чітко пробив головою.

Згодом Холанд оформив дубль та 30 гол в АПЛ ефектним ударом через себе.

Фантастичний пента-трик у грі з "Лейпцигом"

Матч в Лізі чемпіонів проти ще одного колишнього клубу Холанда — "Лейпцига" ми винесемо в рейтинг по сукупності. В матчі відповіді ⅛ фіналу він забив 5 голів.

Перший гол норвежець забив з пенальті, а всі наступні взяття воріт були зблизька, ніж 11-метрова позначка.

Крім того, Ерлінгу вдалося вразити ворота суперника трьома різними частинами тіла: головою (другий гол), двічі лівою ногою (перший та четвертий м'ячі) та ще двічі – правою (третій та п'ятий голи).

Холанд став третім гравцем в історії Ліги чемпіонів після Ліонеля Мессі та Луїса Адріано, якому вдалося забити п'ять голів в одному матчі.

Хет-трик в дербі Манчестера

У дербі проти МЮ Ерлінг Холанд продовжував розривати АПЛ. В рамках 9-го туру під гарячу руку норвежця та "міщан" потрапили сусіди із "Манчестер Юнайтед". Підопічні Пепа Гвардіоли розривали "червоних дияволів" під час зустрічі з рахунком "6:1", але зрештою все закінчилося для "МЮ" трохи менш катастрофічно – 3:6. Це перше дербі Манчестера, в якому було забито 9 м'ячів у офіційному турнірі.

Три з них традиційно забив саме Холанд. Таким чином, норвежець став першим гравцем в історії АПЛ, який оформляв хет-трики в трьох домашніх матчах поспіль - з "Пелас", "Форест" та "Юнайтед".

Найкрасивішим голом від нього став другий м’яч після пасу Де Брюйне в стрибку на дальній стійці.

Рекорд у воротах "молотобійців"

Ще один красень гол Ерлінг провів у ворота "Вест Гему" – після вихіду віч на віч він перекинув воротаря.

Тоді на початку травня Холанд встановив рекорд за кількістю голів за сезон у Прем'єр-лізі. Норвезький бомбардир забив у цій зустрічі свій 35-й м'яч у цьому чемпіонаті, тим самим перевершив досягнення Енді Коула (у сезоні 1993/94) та Алана Ширера (1994/95), які забили 34 рази в лізі з 22 командами при 42 матчах.

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем та обійшов Арсенал на вершині АПЛ Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем та обійшов Арсенал на вершині АПЛ

Останнім гравцем, який забив більше голів за сезон в елітному англійському дивізіоні, був валлійський форвард "Саутгемптона" Рон Девіс – у сезоні-1966/67 він забив 37 разів.

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