Холанду 23 года: Топ-5 лучших голов форварда

Эрлинг забивал важные и рекордные мячи. Фото: Reuters

Один из главных рекордсменов этого сезона по количеству голов Эрлинг Холанд сегодня отмечает свое 23-летие. Лучшему игроку сезона в АПЛ предсказывают, что он по результативности в карьере может обойти Месси и Роналду.

Подборка 5 красивейших голов норвежца в этом сезоне в составе "Манчестер сити", в материале Новини.LIVE

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Гол в ворота бывшего клуба

Невероятный гол в стиле мастера каратэ в ворота бывшего клуба "Боруссия" Холланд не отмечал.

В той встрече в Лиге чемпионов "Ман сити" сумели сравнять счет лишь на 80-й минуте отличился Джон Стоунз. Через четыре минуты норвежский нападающий вывел "горожан" вперед, голевую передачу на свой счет записал защитник Жоау Канселу.

Бисиклета против "Саутемптона"

Еще один зрелищный гол Эрлинг забил ударом через себя в матче с "Саутгемптоном". Тот матч 9 апреля чемпионы выиграли 4:1, но именно норвежец начал избиение.

Подопечные Гвардиолы сломили сопротивление аутсайдера АПЛ только под занавес первого тайма. Де Брюйне отличным навесом нашел Холанда, четко пробившего головой.

Затем Холанд оформил дубль и 30 гол в АПЛ эффектным ударом через себя.

Фантастический пента-трик в игре с "Лейпцигом"

Матч в Лиге чемпионов против еще одного бывшего клуба Холанда — "Лейпцига" мы вынесем в рейтинг по совокупности. В ответном матче ⅛ финала он забил 5 голов.

Первый гол норвежец забил с пенальти, а все последующие взятия ворот были вблизи 11-метровой отметки.

Кроме того, Эрлингу удалось поразить ворота соперника тремя разными частями тела: головой (второй гол), дважды левой ногой (первый и четвертый мячи) и еще дважды – правой (третий и пятый гол).

Холанд стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Луиса Адриано, которому удалось забить пять голов в одном матче.

Хет-трик в дерби Манчестера

В дерби против МЮ Эрлинг Холанд продолжал разрывать АПЛ. В рамках 9-го тура под горячую руку норвежца и "мещан" попали соседи из "Манчестер Юнайтед". Подопечные Пепа Гвардиолы разрывали "красных дьяволов" во время встречи со счетом "6:1", но в конце концов все закончилось для МЮ чуть менее катастрофически — 3:6. Это первое дерби Манчестера, в котором были забиты 9 мячей в официальном турнире.

Три из них традиционно забил именно Холланд. Таким образом, норвежец стал первым игроком в истории АПЛ, оформлявшим хет-трики в трех домашних матчах подряд - с "Пелас", "Форест" и "Юнайтед".

Самым красивым голом от него стал второй мяч после паса Де Брюйне в прыжке на дальней стойке.

Рекорд в воротах "молотобойцев"

Еще один красавец гол Эрлинг провел в ворота "Вест Гема" – после выхода лицом к лицу он опрокинул вратаря.

Тогда в начале мая Холланд установил рекорд по количеству голов за сезон в Премьер-лиге. Норвежский бомбардир забил в этой встрече свой 35-й мяч в этом чемпионате, тем самым превзошел достижения Энди Коула (в сезоне 1993/94) и Алана Ширера (1994/95), забивших 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в элитном английском дивизионе, был валлийский форвард "Саутгемптона" Рон Дэвис — в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

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