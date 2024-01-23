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Київський футбольний клуб назвав суму збитків від ракетного удару по їх базі

23 січня 2024 22:19
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Агабекян Карен
редактор
Київський футбольний клуб назвав суму збитків від ракетного удару по їх базі
Частина будівлі бази після ракетного удару. Фото: ФК "Локомотив" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

23 січня внаслідок ракетного удару по Києву постраждала тренувальна база київського футбольного клубу "Локомотив". Також будівля використовувалася для тренувань дітей з інших видів спорту, серед яких баскетбольна команда "Ведмеді".

Керівництво київського "Локомотива" прокоментувало ситуацію з ракетною атакою на арену в інтерв'ю порталу "Український футбол".

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Скільки коштує відновлення арени

Директор київського "Локомотива" Олександр Єгоров розповів, що співробітники ДСНС, які розбирали завали, повідомили їм, що арена не підлягає відновленню. Будівля, де розташовувалися офіси знищені, але вціліли трибуни та футбольні поля.

"Те, що кажуть нам ДСНС-ники — будівля не підлягає відновленню. Є пошкодження та тріщини по фундаменту, полило стіни. Офісних приміщень та спортивних споруд немає. Цілими залишилися трибуни, поля футбольні, волейбольні та міні-поля", — сказав Єгоров.

За словами функціонера, вартість збитків попередньо оцінюється у 50 млн грн. Доведеться відбудовувати не лише споруду, а й комунікації та бомбосховища.

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війна
футбол
ракета
ФК Локомотив Київ
ракетний удар

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