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Киевский футбольный клуб назвал сумму ущерба от ракетного удара по их базе

23 января 2024 22:19
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Агабекян Карен
редактор
Киевский футбольный клуб назвал сумму ущерба от ракетного удара по их базе
Часть здания базы после ракетного удара. Фото: ФК "Локомотив" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

23 января в результате ракетного удара по Киеву пострадала тренировочная база киевского футбольного клуба "Локомотив". Также здание использовалось для тренировок детей из других видов спорта, среди которых баскетбольная команда "Медведи".

Руководство киевского "Локомотива" прокомментировало ситуацию с ракетной атакой на арену в интервью порталу "Украинский футбол".

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Директор киевского "Локомотива" Александр Егоров рассказал, что разбиравшие завалы сотрудники ГСЧС сообщили им, что арена не подлежит восстановлению. Здание, где располагались офисы уничтожено, но уцелели трибуны и футбольные поля.

"То, что говорят нам ГСЧС-ники — здание не подлежит восстановлению. Есть повреждения и трещины по фундаменту, полило стены. Офисных помещений и спортивных сооружений нет. Целыми остались трибуны, поля футбольные, волейбольные и мини-поля", — сказал Егоров.

По словам функционера, стоимость ущерба предварительно оценивается в 50 млн грн. Придется отстраивать не только сооружение, но и коммуникации и бомбоубежище.

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футбол
ракета
ФК Локомотив Киев
ракетный удар

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