Станіслав Оганов пішов працювати в футбольний клуб Зоря, який створили окупанти

Станіслав Оганов. Фото: з відкритих джерел

Колишній генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов почав працювати на росіян. Він очолив футбольний клуб, який вони створили в тимчасово окупованому Луганську.

Про це пишуть росЗМІ.

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Оганов очолив клуб росіян

Нещодавно Станіслав Оганов взяв участь у презентації футбольної команди в окупованому Луганську. Його призначили на посаду генерального директора у створеній окупантами команді ФК "Зоря".

На стадіоні "Авангард" провели так звану презентації футбольного клубу, який створили у січні.

Станіслав Оганов на презентації клубу. Фото: росЗМІ

Відомо, що Станіслав Оганов був генеральним директором української луганської "Зорі" з липня 2020 року. У жовтні 2022 року він подав у відставку.

Навесні 2014 року "Зоря" була змушена покинути Луганськ через бойові дії.

Луганський клуб переїхав до Запоріжжя. На його рахунку бронзові медалі УПЛ, також команда грала у фіналі Кубка України та у груповому турнірі Ліги Європи та Ліги конференцій.

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