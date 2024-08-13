Станислав Оганов пошел работать в футбольный клуб Заря, созданный оккупантами.

Бывший тренер луганской Зари будет работать на россиян — что известно
Бывший генеральный директор "Зари" Станислав Оганов начал работать на россиян. Он возглавил футбольный клуб, созданный ими во временно оккупированном Луганске.
Об этом пишут росСМИ.
Оганов возглавил клуб россиян
Недавно Станислав Оганов принял участие в презентации футбольной команды в оккупированном Луганске. Его назначили на должность генерального директора в созданной оккупантами команде ФК "Заря".
На стадионе "Авангард" провели так называемую презентацию футбольного клуба, который создали в январе.
Известно, что Станислав Оганов был генеральным директором украинской луганской "Зари" с июля 2020 года. В октябре 2022 года он подал в отставку.
Весной 2014 года "Заря" была вынуждена покинуть Луганск из-за боевых действий.
Луганский клуб переехал в Запорожье. На его счету бронзовые медали УПЛ, также команда играла в финале Кубка Украины и в групповом турнире Лиги Европы и Лиги конференций.
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