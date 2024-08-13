Станислав Оганов пошел работать в футбольный клуб Заря, созданный оккупантами.

Станислав Оганов. Фото: из открытых источников

Бывший генеральный директор "Зари" Станислав Оганов начал работать на россиян. Он возглавил футбольный клуб, созданный ими во временно оккупированном Луганске.

Об этом пишут росСМИ.

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Недавно Станислав Оганов принял участие в презентации футбольной команды в оккупированном Луганске. Его назначили на должность генерального директора в созданной оккупантами команде ФК "Заря".

На стадионе "Авангард" провели так называемую презентацию футбольного клуба, который создали в январе.

Станислав Оганов на презентации клуба. Фото: росСМИ

Известно, что Станислав Оганов был генеральным директором украинской луганской "Зари" с июля 2020 года. В октябре 2022 года он подал в отставку.

Весной 2014 года "Заря" была вынуждена покинуть Луганск из-за боевых действий.

Луганский клуб переехал в Запорожье. На его счету бронзовые медали УПЛ, также команда играла в финале Кубка Украины и в групповом турнире Лиги Европы и Лиги конференций.

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