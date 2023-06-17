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Конопля розповів, що зробив Ребров у перерві матчу з Північною Македонією

17 червня 2023 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Конопля розповів, що зробив Ребров у перерві матчу з Північною Македонією
Юхим Конопля після забитого м'яча. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України на виїзді у вольовому стилі обіграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Цікаво, що на перерву команди йшли при рахунку 0:2 на користь македонців.

Правий захисник збірної України Юхим Конопля в ефірі Суспільного розповів, що головний тренер Сергій Ребров зробив у перерві матчу.

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У перерві виправили помилки

Конопля в матчі проти Північної Македонії вийшов на поле після перерви та з передачі Михайла Мудрика забив свій дебютний м’яч за збірну. Після удару Юхима рахунок став 2:2.

"Відчуття дуже позитивні, тому що допоміг виграти команді. Я вважаю, що доклав зусиль та трохи освіжив гру, і нам це дійсно допомогло, я дуже радий цьому", — сказав Конопля.

За словами Коноплі, в перерві Ребров вказав на помилки гравців та закликав додати в бажанні перемогти.

"В роздягальні нам показали наші помилки, які ми робили в першому таймі. Сказали, що потрібно трішки додати в бажанні, тому що в першому таймі програвали боротьбу, підбори, гра не йшла, а в другому таймі вийшли, додали та все вийшло", — розповів захисник.

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