Конопля рассказал, что сделал Ребров в перерыве матча с Северной Македонией
В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде в волевом стиле обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Интересно, что на перерыв команды уходили при счете 0:2 в пользу македонцев.
Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля в эфире Суспільного рассказал, что главный тренер Сергей Ребров сделал в перерыве матча.
В квалификации на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины провела два матча. В первой игре сине-желтые уступили Англии со счетом 0:2.
Mykhailo Mudryk pic.twitter.com/b6jsZOpfpx— ~ (@CFCdruw) June 16, 2023
В перерыве исправили ошибки
Конопля в матче против Северной Македонии вышел на поле после перерыва и с передачи Михаила Мудрика забил свой дебютный мяч за сборную. После удара Ефима счет стал 2:2.
"Ощущения очень положительные, потому что помог выиграть команде. Я считаю, что приложил усилия и немного освежил игру, и нам это действительно помогло, я очень рад этому", — сказал Конопля.
По словам Конопли, в перерыве Ребров указал на ошибки игроков и призвал добавить в желании победить.
"В раздевалке нам показали наши ошибки, которые мы совершали в первом тайме. Сказали, что нужно немного добавить в желании, потому что в первом тайме проигрывали борьбу, подборы, игра не шла, а во втором тайме вышли, добавили и все получилось", — рассказал защитник.
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