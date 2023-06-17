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Конопля рассказал, что сделал Ребров в перерыве матча с Северной Македонией

17 июня 2023 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Конопля рассказал, что сделал Ребров в перерыве матча с Северной Македонией
Ефим Конопля после забитого мяча. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде в волевом стиле обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Интересно, что на перерыв команды уходили при счете 0:2 в пользу македонцев.

Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля в эфире Суспільного рассказал, что главный тренер Сергей Ребров сделал в перерыве матча.

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В перерыве исправили ошибки

Конопля в матче против Северной Македонии вышел на поле после перерыва и с передачи Михаила Мудрика забил свой дебютный мяч за сборную. После удара Ефима счет стал 2:2.

"Ощущения очень положительные, потому что помог выиграть команде. Я считаю, что приложил усилия и немного освежил игру, и нам это действительно помогло, я очень рад этому", — сказал Конопля.

По словам Конопли, в перерыве Ребров указал на ошибки игроков и призвал добавить в желании победить.

"В раздевалке нам показали наши ошибки, которые мы совершали в первом тайме. Сказали, что нужно немного добавить в желании, потому что в первом тайме проигрывали борьбу, подборы, игра не шла, а во втором тайме вышли, добавили и все получилось", — рассказал защитник.

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