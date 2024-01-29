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Ліверпуль визначився із заміною Клоппа

29 січня 2024 21:32
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Агабекян Карен
редактор
Ліверпуль визначився із заміною Клоппа
Головний тренер лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Заява головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа про рішення залишити команду стала несподіваною для керівництва команди. Тому вони одразу почали шукати нового наставника.

Новий головний тренер змінить німецького тренера у червні, повідомив Goal.com.

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Мурал із Клоппом у Ліверпулі. Фото: REUTERS/Carl Recine

За нового тренера доведеться заплатити

Як стало відомо, кандидатом номер один на посаду нового головного тренера став наставник лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім.

Чинний контракт чинного тренера "Спортінга" завершиться 2026-го року. Тому для здійснення трансферу "Ліверпулю" доведеться сплатити велику компенсацію. За попередніми оцінками, це близько 20 млн євро.

У "Спортінгу" Аморім працює з 2020 року і за відведений час виграв чемпіонат, суперкубок та двічі Кубок ліги.

Зазначимо, що цього сезону Клопп може голосно грюкнути дверима в "Ліверпулі". Команда зараз йде на першому місці у турнірній таблиці та випереджає "Манчестер Сіті" на 5 очок, хоч у суперника і є гра в запасі.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.

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Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте є й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченкові легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
Ліверпуль
Юрген Клопп
Спортинг

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