Ліверпуль визначився із заміною Клоппа

Головний тренер лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Заява головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа про рішення залишити команду стала несподіваною для керівництва команди. Тому вони одразу почали шукати нового наставника.

Новий головний тренер змінить німецького тренера у червні, повідомив Goal.com.

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За нового тренера доведеться заплатити

Як стало відомо, кандидатом номер один на посаду нового головного тренера став наставник лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім.

Чинний контракт чинного тренера "Спортінга" завершиться 2026-го року. Тому для здійснення трансферу "Ліверпулю" доведеться сплатити велику компенсацію. За попередніми оцінками, це близько 20 млн євро.

У "Спортінгу" Аморім працює з 2020 року і за відведений час виграв чемпіонат, суперкубок та двічі Кубок ліги.

Зазначимо, що цього сезону Клопп може голосно грюкнути дверима в "Ліверпулі". Команда зараз йде на першому місці у турнірній таблиці та випереджає "Манчестер Сіті" на 5 очок, хоч у суперника і є гра в запасі.

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