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Ливерпуль определился со сменщиком Клоппа

29 января 2024 21:32
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Агабекян Карен
редактор
Ливерпуль определился со сменщиком Клоппа
Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Заявление главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о решении покинуть команду стало неожиданным для руководства команды. Поэтому они сразу начали искать нового наставник.

Новый главный тренер сменит немецкого тренера в июне, сообщил Goal.com.

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Мурал с Клоппом в Ливерпуле. Фото: REUTERS/Carl Recine

За нового тренера придется заплатить

Как стало известно, кандидатом номер один на должность нового главного тренера стал наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим.

Нынешний контракт действующего тренера "Спортинга" завершится в 2026-м году. Поэтому для осуществления трансфера "Ливерпулю" придется заплатить большую компенсацию. По предварительным оценкам — это около 20 млн евро.

В "Спортинге" Аморим работает с 2020 года и за отведенное время выиграл чемпионат, суперкубок и дважды Кубок лиги.

Отметим, что в текущем сезоне Клопп может громко хлопнуть дверью в "Ливерпуле". Команда сейчас идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Манчестер Сити" на 5 очков, хоть у соперника и есть игра в запасе.

Напомним, "Динамо" нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно.

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

"Ювентус" принял окончательное решение по трансферу Судакова.

Клопп возглавит "Баварию" — Ноер назвал причину. Однако существует и другой претендент на немецкого наставника.

После прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Гвардиола уйдет из "Манчестер Сити" — уже известное имя нового тренера.

футбол
Ливерпуль
Юрген Клопп
Спортинг

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