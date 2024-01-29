Ливерпуль определился со сменщиком Клоппа

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Заявление главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о решении покинуть команду стало неожиданным для руководства команды. Поэтому они сразу начали искать нового наставник.

Новый главный тренер сменит немецкого тренера в июне, сообщил Goal.com.

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За нового тренера придется заплатить

Как стало известно, кандидатом номер один на должность нового главного тренера стал наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим.

Нынешний контракт действующего тренера "Спортинга" завершится в 2026-м году. Поэтому для осуществления трансфера "Ливерпулю" придется заплатить большую компенсацию. По предварительным оценкам — это около 20 млн евро.

В "Спортинге" Аморим работает с 2020 года и за отведенное время выиграл чемпионат, суперкубок и дважды Кубок лиги.

Отметим, что в текущем сезоне Клопп может громко хлопнуть дверью в "Ливерпуле". Команда сейчас идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Манчестер Сити" на 5 очков, хоть у соперника и есть игра в запасе.

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