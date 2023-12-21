Металіст 1925 хотів призначити головним тренером одного з помічників Реброва

Віктор Скрипник. Фото: Footboom

Як стало відомо, Віктор Скрипник не був першою опцією на посаду головного тренера "Металіста 1925". Розглядалися іноземні спеціалісти.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Кого хотіло керівництво харківського клубу

За інформацією джерела, амбітні керівники "Металіста 1925" хотіли, щоб клуб очолив один із помічників головного тренера збірної України Сергія Реброва. Йдеться про асистента Вісента Гомеса та наставника команди U-21 Унаї Мельгосу.

Попри інтерес та амбітність проекту "Металіст 1925", Гомес і Мельгоса залишилися в структурі збірних України. Поєднання як у ситуації з колишнім тренером збірної України U-21 Русланом Ротанем, який паралельно керував й "Олександрією", вони вважали за неможливе.

Що пообіцяли Скрипнику

На головного тренера Скрипника, який прийшов на посаду, і його тренерський штаб виділили чверть річного бюджету клубу, який збільшили до 4 млн євро.

Скрипнику пообіцяли, що з наступного сезону бюджет "Металіста 1925" ще зростатиме, оскільки в клубі хочуть потрапити до єврокубків і гідно там виступати.

Зазначимо, що за підсумками першої половини сезону "Металіст 1925" посідає дванадцяте місце та близький до зони вильоту.

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