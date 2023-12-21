Металлист 1925 хотел назначить главным тренером одного из помощников Реброва

Виктор Скрипник. Фото: Footboom

Как стало известно, Виктор Скрипник не был первой опцией на должность главного тренера "Металлиста 1925". Рассматривались иностранные специалисты.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Сергей Ребров и Висенте Гомес. Фото: УАФ

Кого хотело руководство харьковского клуба

По информации источника, амбициозные руководители "Металлиста 1925" хотели, чтобы клуб возглавил один из помощников главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Речь идет об ассистенте Висенте Гомесе и наставнике команды U-21 Унаи Мельгосе.

Несмотря на интерес и амбициозность проекта "Металлист 1925", Гомес и Мельгоса остались в структуре сборных Украины. Совмещение как в ситуации с бывшим тренером сборной Украины U-21 Русланом Ротанем, который параллельно руководил и "Александрией", они посчитали невозможным.

Что пообещали Скрипнику

На пришедшего на должность главного тренера Скрипника и его тренерский штаб выделили четверть годового бюджета клуба, который увеличили до 4 млн евро.

Скрипнику пообещали, что со следующего сезона бюджет "Металлиста 1925" будет еще расти, поскольку в клубе хотят попасть в еврокубки и достойно там выступать.

Отметим, что по итогам первой половины сезона "Металлист 1925" находится на двенадцатом месте и близок к зоне вылета.

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