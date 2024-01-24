Металіст 1925 виганяють зі стадіону у Києві

Гравці "Металіста 1925". Фото: facebook.com/metalist1925kh

У харківського "Металіста 1925" можуть виникнути логістичні проблеми. Клубу доведеться змінити стадіон для домашніх матчів.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, цей футбольний клуб не хочуть бачити на одному зі стадіонів Києва.

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За інформацією джерела, стадіон "Лівий Берег" більше не буде домашньою ареною клубу. На другу частину сезону їм потрібна нова арена.

Рішення відмовити "Металісту 1925" в оренді стадіону ухвалив власник арени "Лівий Берег" та однойменного футбольного клубу Микола Лавренко.

З чуток, Лавренко не подобається якість газону після матчів харківського клубу.

Після зимової перерви "Металіст 1925" має провести перший матч удома. Суперником клубу буде "Динамо". Мабуть, цей матч зіграють на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

Зазначимо, що "Металіст 1925" зараз йде на 12-му місці в турнірній таблиці, але за втраченими очками команда має бути в зоні вильоту.

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