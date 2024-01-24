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Металлист 1925 выгоняют со стадиона в Киеве

24 января 2024 00:07
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Металлист 1925 выгоняют со стадиона в Киеве
Игроки "Металлиста 1925". Фото: facebook.com/metalist1925kh
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У харьковского "Металлиста 1925" могут появиться логистические проблемы. Клубу придется сменить стадион для домашних матчей.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, этот футбольный клуб не хотят видеть на одном из стадионов Киева.

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Стадион "Левый Берег". Фото: ПФЛ

Кто выгоняет "Металлист 1925"

По информации источника, стадион "Левый Берег" больше не будет домашней ареной клуба. На вторую часть сезона им нужна новая арена.

Решение отказать "Металлисту 1925" в аренде стадиона принял владелец арены "Левый Берег" и одноименного футбольного клуба Николай Лавренко.

По слухам, Лавренко не нравится качество газона после матчей харьковского клуба.

После зимнего перерыва "Металлист 1925" должен провести первый матч дома. Соперником клуба будет "Динамо". Вероятно, что этот матч сыграют на стадионе Динамо им. Лобановского.

Отметим, что "Металлист 1925" сейчас идет на 12-м месте в турнирной таблице, но по потерянным очкам команда должна быть в зоне вылета.

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