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"Мудрик не заслужив такого ставлення": легенда "Арсеналу" розкритикувала вболівальників

5 травня 2023 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Мудрик не заслужив такого ставлення": легенда "Арсеналу" розкритикувала вболівальників
Михайло Мудрик у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонськими "Арсеналом" та "Челсі" стався неприємний інцидент. Хавбек "синіх" Михайло Мудрик постраждав від дій уболівальників "канонірів".

Ексфорвард "Арсеналу" Іан Райт розкритикував фанів за їхню поведінку, розповів в інтерв'ю Arsenal Buzz.

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Підопічні Мікеля Артети обіграли принципового суперника з рахунком 3:1. Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі та зумів загострити ситуацію біля воріт супротивника.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик на полі "Емірейтс". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Інцидент із Мудриком

Вболівальникам "Арсеналу" не сподобалася активність українця. В одному з епізодів йому в обличчя почали світити лазером, намагаючись збити з пантелику гравця. Іан Райт розкритикував таку поведінку вболівальників.

"Направляти лазер на Мудрика так дріб'язково і безглуздо. Коли ви дивитесь на Мудрика, який отримав м'яч і зробив пару рухів з ним, ви розумієте, що цей хлопець при правильному тренері зможе чогось досягти", — розповів Іан Райт.

Керівництво "Арсеналу" випустило офіційну заяву із засудженням дій уболівальників стосовно Михайла Мудрика. Людину, яка світила українцю лазером в обличчя, вже затримано правоохоронними органами.

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