"Мудрик не заслужив такого ставлення": легенда "Арсеналу" розкритикувала вболівальників
У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонськими "Арсеналом" та "Челсі" стався неприємний інцидент. Хавбек "синіх" Михайло Мудрик постраждав від дій уболівальників "канонірів".
Ексфорвард "Арсеналу" Іан Райт розкритикував фанів за їхню поведінку, розповів в інтерв'ю Arsenal Buzz.
Підопічні Мікеля Артети обіграли принципового суперника з рахунком 3:1. Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі та зумів загострити ситуацію біля воріт супротивника.
Інцидент із Мудриком
Вболівальникам "Арсеналу" не сподобалася активність українця. В одному з епізодів йому в обличчя почали світити лазером, намагаючись збити з пантелику гравця. Іан Райт розкритикував таку поведінку вболівальників.
"Направляти лазер на Мудрика так дріб'язково і безглуздо. Коли ви дивитесь на Мудрика, який отримав м'яч і зробив пару рухів з ним, ви розумієте, що цей хлопець при правильному тренері зможе чогось досягти", — розповів Іан Райт.
Керівництво "Арсеналу" випустило офіційну заяву із засудженням дій уболівальників стосовно Михайла Мудрика. Людину, яка світила українцю лазером в обличчя, вже затримано правоохоронними органами.
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