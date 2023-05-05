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"Мудрик не заслужил такого отношения": легенда "Арсенала" раскритиковала болельщиков

5 мая 2023 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Мудрик не заслужил такого отношения": легенда "Арсенала" раскритиковала болельщиков
Михаил Мудрик в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" произошел неприятный инцидент. Хавбек "синих" Михаил Мудрик пострадал от действий болельщиков "канониров".

Экс-форвард "Арсенала" Иан Райт раскритиковал фанов за их поведение, рассказал в интервью Arsenal Buzz

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на поле "Эмирэйтс". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Инцидент с Мудриком

Болельщикам "Арсенала" не понравилась активность украинца. В одном из эпизодов ему в лицо начали светить лазером, стараясь сбить с толку игрока. Иан Райт раскритиковал такое поведение болельщиков. 

"Направлять лазер на Мудрика так мелочно и глупо. Когда вы смотрите на Мудрика, получившего мяч и сделавшего пару движений с ним, вы понимаете, что этот парень при правильном тренере сможет чего-то добиться", — рассказал Иан Райт. 

Руководство "Арсенала" выпустило официальное заявление с осуждением действий болельщиков по отношению к Михаилу Мудрику. Человек, который светил украинцу лазером в лицо, уже задержан правоохранительными органами. 

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