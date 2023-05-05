"Мудрик не заслужил такого отношения": легенда "Арсенала" раскритиковала болельщиков

Михаил Мудрик в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" произошел неприятный инцидент. Хавбек "синих" Михаил Мудрик пострадал от действий болельщиков "канониров".

Экс-форвард "Арсенала" Иан Райт раскритиковал фанов за их поведение, рассказал в интервью Arsenal Buzz.

Читайте также:

Подопечные Микеля Артеты обыграли принципиального соперника со счетом 3:1. Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и сумел обострить ситуацию у ворот противника.

Михаил Мудрик на поле "Эмирэйтс". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Инцидент с Мудриком

Болельщикам "Арсенала" не понравилась активность украинца. В одном из эпизодов ему в лицо начали светить лазером, стараясь сбить с толку игрока. Иан Райт раскритиковал такое поведение болельщиков.

"Направлять лазер на Мудрика так мелочно и глупо. Когда вы смотрите на Мудрика, получившего мяч и сделавшего пару движений с ним, вы понимаете, что этот парень при правильном тренере сможет чего-то добиться", — рассказал Иан Райт.

Руководство "Арсенала" выпустило официальное заявление с осуждением действий болельщиков по отношению к Михаилу Мудрику. Человек, который светил украинцу лазером в лицо, уже задержан правоохранительными органами.

Напомним, "Жирона" снова победила в чемпионате Испании, а Виктор Цыганков помог каталонцам завоевать три очка.

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы им интересуются.

Сразу два футболиста сборной Украины могут оказаться в итальянском "Интере".

Бывший футболист киевского "Динамо" передумал уходить на пенсию и нашел новый клуб.

Американский боксер Девин Хейни рассказал, почему боится украинца Василия Ломаченко.

Бразилец Неймар обиделся на "ПСЖ". Клуб уже решил судьбу футболиста.