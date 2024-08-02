Який манікюр обирали спортсменки для Олімпіади-2024 — найкреативніший нейл-арт

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Associated Press

Олімпійські ігри 2024 року у Парижі приковують увагу не тільки до спортивних досягнень спортсменів, а й до їхнього стилю та самовираження. Зокрема експерти приглядаються, до нігтів. Деякі атлетки знайшли спосіб зробити манікюр формою самовираження, прояву патріотизму, реверансу до своєї країни або самої Олімпіади-2024.

Про найкращі дизайни нейл-арту на Олімпіаді в Парижі 2024 року від учасниць різних видів спорту, розповіла знаменита майстриня нігтів Джина Едвардс, пише Marie Claire.

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"Спортсмени не тільки сильні, але й красиві, і люди стежать за їхніми процедурами краси, аж до кінчиків пальців", — зауважила Едвардс.

Ми б хотіли розпочати статтю з манікюру української спортсменки, 33-річної шаблістки Ольги Харлан, яка вже здобула бронзу на Олімпіаді в Парижі.

Українка обрала мінімалістичний, але яскравий та патріотичний манікюр у синьо-жовтих відтінках.

Фехтувальниця з Франції Сара Бальцер вирішила також обрати простий манікюр у кольорах прапора своєї країни.

Що ж далі можна відзначити найкреативніший манікюр Олімпіади-2024, який зробила легкоатлетка Ша'Каррі Річардсон, яка представляє збірну США.

Олімпійська плавчиня Бріанна Тросселл обрала національні кольори Австралії — зелений і золотий. При цьому зробила французький манікюр.

Олімпійська кіннотниця Лаура Коллетт звернулася до Fern Nails у Великобританії перед тим, як відправитися в Париж. Джина Едвардс зазначила, що це є один з найкращих манікюрів на Олімпійських іграх.

Окрім логотипу гри та британського прапора, Коллетт додала до дизайну нігтів зображення Ейфелевої вежі, "Go GB" і ламу у сонцезахисних окулярах.

З огляду на те, що Олімпійські ігри проводяться в Парижі, цілком природно, що гімнастка Сімона Байлз обрала французький манікюр.

У TikTok гімнастка також поділилася відео.

Гімнастка Джордан Чайлз, яка виступає за США, обрала також французький манікюр на довгих нігтях, але у кольорах американського прапора.

До речі, раніше експерти моди назвали найстильніше командне вбрання на Олімпіаді-2024.

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