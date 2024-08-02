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Самый популярный маникюр Олимпиады-2024 — что выбрали спортсменки для соревнований

2 августа 2024 10:17
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Какой маникюр выбирали спортсменки для Олимпиады-2024 — самый креативный нейл-арт
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Associated Press
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Олимпийские игры 2024 года в Париже приковывают внимание не только к спортивным достижениям спортсменов, но и к их стилю и самовыражению. В частности, эксперты присматриваются, к ногтям. Некоторые атлетки нашли способ сделать маникюр формой самовыражения, проявления патриотизма, реверанса к своей стране или самой Олимпиаде-2024.

О лучших дизайнах нейл-арта на Олимпиаде в Париже 2024 года от участниц разных видов спорта, рассказала знаменитая мастерица ногтей Джина Эдвардс, пишет Marie Claire.

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"Спортсмены не только сильные, но и красивые, и люди следят за их процедурами красоты, вплоть до кончиков пальцев", — отметила Эдвардс.

Мы бы хотели начать статью с маникюра украинской спортсменки, 33-летней саблистки Ольги Харлан, которая уже завоевала бронзу на Олимпиаде в Париже.

Украинка выбрала минималистичный, но яркий и патриотический маникюр в сине-желтых оттенках.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kharlan Olga (@olgakharlan)

 

Фехтовальщица из Франции Сара Бальцер решила также выбрать простой маникюр в цветах флага своей страны.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sara Balzer (@balzersara)

 

Далее можно отметить самый креативный маникюр Олимпиады-2024, который сделала легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон, представляющая сборную США.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Team USA (@teamusa)

 

Олимпийская плавчиня Брианна Тросселл выбрала национальные цвета Австралии — зеленый и золотой. При этом сделала французский маникюр.

 

 

Олимпийская конница Лаура Коллетт обратилась к Fern Nails в Великобритании перед тем, как отправиться в Париж. Джина Эдвардс отметила, что это один из лучших маникюров на Олимпийских играх.

Кроме логотипа игры и британского флага, Коллетт добавила к дизайну ногтей изображение Эйфелевой башни, Go GB и ламу в солнцезащитных очках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Laura Collett MBE (@laura_collett)

 

Учитывая, что Олимпийские игры проводятся в Париже, вполне естественно, что гимнастка Симона Байлз выбрала французский маникюр.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Simone Biles (@simonebiles)

 

В TikTok гимнастка тоже поделилась видео.

 

 

Выступающая за США гимнастка Джордан Чайлз выбрала также французский маникюр на длинных ногтях, но в цветах американского флага.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue Beauty (@voguebeauty)

Кстати, ранее эксперты моды назвали самый стильный командный наряд на Олимпиаде-2024.

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