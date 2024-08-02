Какой маникюр выбирали спортсменки для Олимпиады-2024 — самый креативный нейл-арт

Самый популярный маникюр Олимпиады-2024 — что выбрали спортсменки для соревнований
Олимпийские игры 2024 года в Париже приковывают внимание не только к спортивным достижениям спортсменов, но и к их стилю и самовыражению. В частности, эксперты присматриваются, к ногтям. Некоторые атлетки нашли способ сделать маникюр формой самовыражения, проявления патриотизма, реверанса к своей стране или самой Олимпиаде-2024.
О лучших дизайнах нейл-арта на Олимпиаде в Париже 2024 года от участниц разных видов спорта, рассказала знаменитая мастерица ногтей Джина Эдвардс, пишет Marie Claire.
"Спортсмены не только сильные, но и красивые, и люди следят за их процедурами красоты, вплоть до кончиков пальцев", — отметила Эдвардс.
Мы бы хотели начать статью с маникюра украинской спортсменки, 33-летней саблистки Ольги Харлан, которая уже завоевала бронзу на Олимпиаде в Париже.
Украинка выбрала минималистичный, но яркий и патриотический маникюр в сине-желтых оттенках.
Фехтовальщица из Франции Сара Бальцер решила также выбрать простой маникюр в цветах флага своей страны.
Далее можно отметить самый креативный маникюр Олимпиады-2024, который сделала легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон, представляющая сборную США.
Олимпийская плавчиня Брианна Тросселл выбрала национальные цвета Австралии — зеленый и золотой. При этом сделала французский маникюр.
Олимпийская конница Лаура Коллетт обратилась к Fern Nails в Великобритании перед тем, как отправиться в Париж. Джина Эдвардс отметила, что это один из лучших маникюров на Олимпийских играх.
Кроме логотипа игры и британского флага, Коллетт добавила к дизайну ногтей изображение Эйфелевой башни, Go GB и ламу в солнцезащитных очках.
Учитывая, что Олимпийские игры проводятся в Париже, вполне естественно, что гимнастка Симона Байлз выбрала французский маникюр.
В TikTok гимнастка тоже поделилась видео.
@simonebilesowens
to all my twitter finger friends & etc. 💋 #fyp #sorrynotsorry #mindyourbusiness♬ Emily shuts up Michelle - flip flop
Выступающая за США гимнастка Джордан Чайлз выбрала также французский маникюр на длинных ногтях, но в цветах американского флага.
Кстати, ранее эксперты моды назвали самый стильный командный наряд на Олимпиаде-2024.
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